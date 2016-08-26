تلفیق علوم مختلف با آی تی کشور را به توسعه می رساند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود واعظی شامگاه جمعه در جلسه ایجاد زیر ساخت ملی ارتباطات و فناوری و اطلاعاتی رایانش زیستی کشور در پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران افزود: تلفیق علوم مختلف از مسائلی است که دنبال می شود تا پیشرفت و توسعه همراه و همگام با تکنولوژی ایجاد شود.

وی اظهار داشت: امروزه تلفیق علوم مختلف با آی تی با سرعت در حال انجام است که امیدواریم با این تلفیق در بومی سازی علوم مختلف هم تلاش شود.

وزیر ارتباطات ادامه داد: تلفیق علوم مختلف با آی تی می تواند کمک شایانی به توسعه کشور کند و به نوعی این دو با هم به عنوان دو بال پرنده می توانند کمک کار افراد و جامعه برای رسیدن به توسعه مورد نظر باشند.

واعظی همچنین گفت: اکنون در شرایط خوبی در کشور قرار داریم و با توجه به وجود تعامل بین قوای سه‌گانه امیدواریم شاهد تحول مناسبی در حوزه اقتصادی با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی دولت برسیم.

وی همچنین با اشاره به فعالیت های مهم و خاصی که در تلفیق علوم و بومی سازی در انستیتو پاستور ایران در آمل انجام شده، گفت: در زمینه ارتباطات و دسترسی مناسب به فن اوری، هر نوع کمکی که این مرکز نیازمند باشد، کمک کار خواهیم بود.

وزیر ارتباطات گفت:‌ دولت تدبیر و امید متعلق به مردم است و با وجود تمام مشکلاتی که در طول این مدت وجود داشته است؛ امروز اقدامات خوبی توسط دولت انجام شده و همه این امتیازات از آن مال مردم است چرا که دولت با حمایت و پشتیبانی مردم به این جایگاه رسیده است.

همزمان با گرامیداشت هفته دولت ، با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سرمایه گذاری جهت ایجاد اولین زیرساخت ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات رایانش زیستی کشور در پژوهشکده شمال انستیتو پاستورایران در آمل با اعتبار 100میلیارد ریالی آغاز شد.پردازش و تجزیه و تحلیل داده های ژنتیکی جهت تشخیص زودرس، پیشگیری و درمان بیماریهای واگیر وغیرواگیر(عفونی ، سرطان، قلبی عروقی و… ) از جمله وظایف این مرکز است.

وزیر ارتباطات روز پنج شنبه چهارم شهریور وارد استان شد و با حضور وی چندین طرح و پروژه در شهرهای گلوگاه ، بهشهر ، نکا ، میاندرود ، ساری و آمل مورد بهره برداری قرار گرفت، با حضور وزیر محترم اولین مرکز دیالیز بخش خصوصی در مازندران نیز روز پنج شنبه در بهشهر افتتاح شد، برگزاری جلسه شورای اداری استان و نشست با خبرنگاران از جمله برنامه های این سفر است.