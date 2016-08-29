به گزارش خبرنگار مهر، سریال «سرزمین کهن» در سال ۹۲ روی آنتن شبکه سه سیما رفت اما تنها سه قسمت از آن پخش شد که موجی از اعتراضات را برانگیخت؛ اعتراضاتی که به دلیل دیالوگی در سریال که توهین به بختیاری ها تلقی شده بود، صورت گرفت. ادامه پخش این سریال از آن به بعد متوقف شد و همچنین تصویربرداری فاز سوم سریال نیز هر بار به تعویق می افتاد تا اینکه در فروردین امسال بالاخره از سر گرفته شد.

تعویق در تصویربرداری مجدد سریال باعث شد که تغییرات زیادی را به همراه داشته باشد از جمله اینکه شخصیت های اصلی سریال تغییر کنند و همچنین به گفته کمال تبریزی هزینه تولید فاز سوم از مجموعه هزینه های فاز اول و دوم بیشتر شود.

این تعویق البته ظاهرا یک منفعت هم برای عوامل این سریال داشته است و آن، این است که به گفته تبریزی اصلاحات و حذفیاتی که در سریال در زمان تولید آن وجود داشت، باعث شد که سوءتفاهم هایی بوجود بیاید و اکنون با بازگشت مرتضی میرباقری به معاونت سیمای رسانه ملی تولید سریال براساس نسخه اصلی صورت می گیرد و به این ترتیب سوءتفاهمی هم بوجود نمی آید.

سریال «سرزمین کهن» هم اکنون در حال تصویربرداری است و سیدجمال سیدحاتمی کارگردانی دوم سریال را در کنار کمال تبریزی بر عهده دارد. کمال تبریزی در گفتگویی با خبرگزاری مهر از اتفاقات تازه این سریال، مشاوره هایی که دریافت می کند و همچنین نحوه به تصویر کشیدن حضور شخصیت های سیاسی سخن گفت.

کمال تبریزی با اشاره به مشاوران سریال «سرزمین کهن» و همکاری هایی که با آنها صورت گرفت درباره نحوه این همکاری به خبرنگار مهر گفت: اصلاحات مختصری با نظر آقای دکتر مهدی ارگانی که مشاور و ناظر کیفی پروژه و آقای عباس سلیمی نمین که مشاور تاریخی سریال هستند، انجام شد. سلیمی نمین بیشتر تقدم و تاخر تاریخی را در نظر گرفته و اینکه اشتباه تاریخی در پروژه وجود نداشته باشد و تحلیل هایی را نیز به ما گوشزد می کنند.

«سرزمین کهن» زمان حضور میرباقری در معاونت سیمای ضرغامی تصویب شد

وی ادامه داد: با دکتر ارگانی نیز درباره کیفیت کار، شخصیت ها، فیلمنامه، ریتم و دیگر موارد صحبت می کنیم. ما خیلی خوب یکدیگر را می فهمیم. حرف هایی که ایشان بیان می کند به دل ما می نشیند و حرف ما نیز برای او قابل قبول است.

کارگردان سریال «سرزمین کهن» در واکنش به اینکه حضور ناظران کیفی در سریال ها بیشتر به تیتراژها منحصر شده است، اظهار کرد: واقعیت این است که ناظر کیفی بیشتر به عنوان نماینده تلویزیون برای ممیزی حضور دارد و حواسش به پلان های نامناسب و یا مسایلی مثل پوشش لباس هاست اما باید این را بگویم که ارتباط ما با آقای ارگانی به این شکل نیست. ایشان سابقه ای طولانی در امور نمایشی دارد و مباحث ما با هم درباره کیفیت کار و برای بهتر شدن و کشش و جذابیت و حتی نحوه گویش شخصیت هاست. ما با هم صحبت می کنیم تا فضای قصه به خوبی اجرا و به اثری تبدیل شود که تا حد ممکن از هر لحاظ بی عیب و نقص باشد.

تبریزی اضافه کرد: خوشبختانه تیم ما هم با آقای ارگانی و هم با آقای میرباقری معاون سیمای رسانه ملی ارتباط خوبی دارد. همانطور که می دانید این فیلمنامه زمانی تصویب شد که دکتر میرباقری معاون سیما در دوره ضرغامی بود و خود او هم پیگیر بود که این سریال ساخته شود. تنها کسی که در سازمان زمانیکه پای میز گفتگو می نشستیم تمام فیلمنامه را مطالعه کرده بود، همانا دکتر میرباقری بود و این کار از کسی در حد پست معاونت سیما بسیار بعید است.

می خواستند قسمتی از سریال را درست کنند اما چشمش را درآوردند

وی با اشاره به اشکالاتی که معمولا از طرف مسئولان به فیلمنامه ها وارد می شود، اظهار کرد: بسیاری از کسانیکه در رده های پایین تر هستند فیلمنامه ها را نمی خوانند و اگر بخوانند به صورت فرمالیته است اما میرباقری آنقدر خوب و کامل فیلمنامه را خوانده بود که وارد جزییات می شد و من از آن زمان علاقه بسیاری به وی پیدا کردم. معمولا مسئولان دیگر بعد از خواندن فیلمنامه به مسایلی اشاره می کنند که معلوم می شود اصلا اثر را نخوانده اند و تنها روی یک دیالوگ و یا جمله حساسیت دارند. اینها باعث ناراحتی می شود چون ممکن است کاری را که با دقت بسیار نوشته شده است، نخوانند و بعد به مسایل جزیی ایراد وارد کنند.

کارگردان مجموعه نمایش خانگی «ابله» تصریح کرد: خوشبختانه ما اکنون به نقطه آغازین برگشتیم و همه زحمت هایی که کشیدیم دوباره در حال احیاست. حدود دو قسمت از سریال هم حذف شده بود که دوباره به جای خودش بازمی گردد و درواقع سوءتفاهم در سریال به این دلیل بود که می خواستند قسمتی را درست کنند اما کلا چشم اش را هم درآوردند.

تبریزی درباره هزینه های توقف و تاخیر در تولید سریال توضیح داد: اگر با همان فیلمنامه اولیه کار کنیم و کامل آن را پخش کنیم دیگر هیچ مشکلی پیش نمی آید. متاسفانه به دلیل توقف ها و مشکلاتی که داشتیم هزینه های زیادی برای سریال صرف شد. میزان این هزینه را نمی توان تخمین زد اما با وجود برآوردهای محدود و فشار مالی که داریم، می توان گفت مجموع هزینه های فاز اول و دوم کمتر از هزینه فاز سوم شد و این فاز هزینه بسیار بیشتری در بر خواهد داشت.

حضور امام خمینی (ره) در سریال لحظه حساسی است

این کارگردان سینما درباره نبود شهاب حسینی در فاز سوم سریال و اینکه به دلیل دستمزد بالای وی این کار انجام شده است، اظهار کرد: نبود وی چندان به دلیل دستمزد زیاد نبود گرچه ممکن است دستمزد شهاب حسینی نسبت به بازیگران دیگر بیشتر باشد و با توجه به موفقیت هایی که داشته است از این پس ممکن است باز هم افزایش پیدا کند. با این حال من فکر می کنم این مساله خیلی تعیین کننده نبود چون بالاخره افراد می توانند برای دستمزد به توافق برسند اما بیشترین دلیل شهاب حسینی این بود که پروژه یک باره تعطیل شد و او هم به کارهای دیگری پیوست و زمان او برای همکاری با ما مناسب نبود و البته باید دلخوری او از تلویزیون را نیز به همه این ها اضافه کرد.

وی درباره حضور شخصیت های سیاسی در این سریال از جمله امام خمینی(ره) عنوان کرد: ما حضور امام خمینی (ره) را در این سریال در لحظه ورود به ایران از پاریس داریم که این تصویر در تلویزیون دیده می شود. این حضور اتفاقا در قصه ما لحظه حساسی را دارد و اتفاقات مهمی را شامل می شود.

کارگردان «سرزمین کهن» همچنین درباره بازسازی دیگر شخصیت های سیاسی در این مجموعه یادآور شد: ما به شکل بسیار محدودی شخصیت های سیاسی را در این سریال به تصویر کشیدیم. این قصه مسیری دارد که با پیشرفت آن در نقطه هایی با این شخصیت ها تلاقی پیدا می کند. سریال «سرزمین کهن» اصلا قرار نیست که وارد بیوگرافی شخصیت ها شود بلکه در مسیر قصه هر از چند گاهی با آنها بر خورد می کند. مصدق، آیت الله کاشانی و نواب صفوی از جمله این شخصیت ها هستند که در قصه درباره آنها حرفی زده می شود و یا تنها از دور آنها را می بینیم.

تصاویری از شخصیت های سیاسی در روند سریال

تبریزی همچنین با اشاره به سکانس هایی از «سرزمین کهن» که در زندان می گذرد، بیان کرد: در این سکانس ها تصاویری از آیت الله خامنه ای، مهندس بازرگان، مهندس سحابی، هاشمی و آقای منتظری را می بینیم و متوجه می شویم که در دوران اختناق این افراد در زندان حضور داشته اند و از جمله مبارزان و مخالفان حکومت بوده اند.

کارگردان سریال «شهریار» درباره روایت تاریخ در سریال های درام که گاهی با اشتباهاتی در روایت مواجه می شود، اظهار کرد: این یک مشکل دایمی ماست و باید سعی کنیم تا حد امکان سوءتفاهمی نسبت به روایت تاریخ بوجود نیاید. البته قصه ما ایجاب نمی کند که سراغ تاریخ برویم ولی کار تاریخی انجام دادن بسیار سخت است چون همیشه روایت های متفاوتی نسبت به افراد مختلف وجود دارد. به طور مثال عده ای با سریال «شهریار» موافق بودند و عده ای ۱۸۰ درجه با آن مخالفت داشتند و فکر می کردند روایت درست نیست.

به اجبار خواستند چند قسمت به نواب صفوی اختصاص دهیم

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتمان در سرزمین کهن هم این بود که از ما خواستند که شخصیت هایی را به اجبار وارد داستان کنیم و به طور مثال از ما خواسته شد که چند قسمت را به نواب صفوی اختصاص دهیم. درحالیکه در قصه ما اصلا چنین موضوعی امکانپذیر نبود و ما با نظراتی به این شکل مواجه شدیم که در نهایت منجر به تعطیلی پروژه شد.

تبریزی با اشاره به ساخت سریال هایی درباره شخصیت های تاریخ معاصر عنوان کرد: من در جلساتی که با مسئولان داشتم، بیان می کردم که یک فیلمنامه خوب درباره مبارزه های شخصیتی مثل نواب صفوی نوشته شود من هم آن را می سازم اما نمی توان به این دلیل که «سرزمین کهن» درباره انقلاب است هر شخصیتی را بتوان وارد سریال کرد و این تصور اشتباهی است.

این کارگردان سینما و تلویزیون درباره قصه سریال «سرزمین کهن» و فضای آن تصریح کرد: داستان این سریال از دهه ۳۰ شروع می شود و تا انقلاب ادامه دارد و ما به نوعی جریان های انقلاب را در آن می بینیم اما این سریال نوعی رمان درباره انقلاب است که از زاویه دید مردم است. محور این سریال یک شخصیت فرضی است و ما شاکله اصلی کشور را در وجود او می بینیم. همه دیدگاه‌هایی که در زمان انقلاب در کشور وجود داشته به نوعی در وجود این فرد جمع شده است و او هر از چند گاهی با شخصیت هایی رو به رو می شود.

وی با اشاره به شخصیت رهی که قهرمان داستان «سرزمین کهن» است، اظهار کرد: رهی سمبل ملت ایران است که چه ناملایماتی کشیده، چه فراز و نشیب هایی را متحمل شده و چه دورانی را پشت سر گذاشته تا به نقطه پیروزی انقلاب رسیده است.