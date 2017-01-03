به گزارش خبرنگار مهر، سریال «سرزمین کهن» این روزها ادامه تصویربرداری خود را می گذراند تا بتواند برای پخش از شبکه سه آماده شود.

فاز اول این سریال در دهه ۳۰ است، فاز دوم در دهه ۴۰ و فاز سوم در دهه ۵۰ می گذرد و این تغییر زمان که از فاز یک تا فاز سه حدود ۲۰ سال بود باعث شد بعضی از شخصیت های سریال در فاز سوم تغییر کنند. از جمله این بازیگران می توان به آرش مجیدی، پریوش نظریه، سعید راد و... اشاره کرد.

تصویربرداری این سریال این روزها در لوکیشن شهرک غزالی انجام می شود و در تصاویری که دیده می شود وقایع انقلاب ۵۷ به تصویر کشیده شده است.

همچنین عوامل طی ۲ تا ۳ روز آینده به بازار تهران می روند.

سریال «سرزمین کهن» که به وقایع اجتماعی سیاسی در فاصله زمانی بین دهه ۲۰ تا ۵۰ می پردازد در ابتدا با چند قسمت از شبکه سه سیما پخش شد و همان زمان با اصلاحاتی مواجه و بعد از چند قسمت پخش آن به دلیل دیالوگی که توهین به بختیاری ها تلقی شده بود، متوقف شد.

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سریال «سرزمین کهن» به کارگردانی کمال تبریزی و سیدجمال سیدحاتمی و تهیه کنندگی محمد مسعود در حال تصویربرداری است.

عکس های سریال از زهرا مصفا است.