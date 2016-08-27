انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس درگذشت داوود رشیدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس طی پیامی درگذشت زنده یاد داود رشیدی را در تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

«ضایعه درگذشت یکی از مفاخر هنر نمایش ایران زمین، چهره ماندگار تئاتر کشور، زنده یاد استاد داود رشیدی که عمر پرثمر و گرانبهای خویش را صرف اعتلای هنر این مرزوبوم کرد، دوستداران فرهنگ و اندیشه را متاسف و متاثر کرد.

بی شک هنرمندی و توانایی بالای ایشان که آمیزه ای از تخصص و تعهد به فرهنگ و هنر کشور بود در عرصه های مختلفی همچون کارگردانی، بازیگری، نویسندگی، ترجمه و تدریس منشا ثمرات و خیرات عظیمی برای هنرهای نمایشی کشور به شمار رفته و گنجینه نقش آفرینی های ماندگار وی در آثار نمایشی، سینمایی و تلویزیونی در اذهان علاقمندان و دوستداران مانا و جاوید خواهد ماند.

انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس به نمایندگی جمعی از هنرمندان تئاتر مقاومت درگذشت این هنرمند برجسته را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه هنری کشور، خاصه خانواده بزرگ و شریف تئاتر و سینما تسلیت عرض کرده و از خداوند تبارک و تعالی برای آن عزیر از دست رفته غفران بی منتها و برای خانواده و دوست داران آن مرحوم صبری جمیل و اجری اجزیل مسئلت می کند.»