به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید برنج در سال جاری را چقدر پیش بینی می‌کند، با بیان اینکه امسال شرایط تولید و برداشت این محصول در کشور بسیار مطلوب است، اظهار داشت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از کشت برنج در دو استان مازندران و گیلان است و جز در این دو استان، ما از کشت این محصول در نقاط دیگر حمایت نمی کنیم.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود تولید برنج در سال جاری بین ۶ تا ۸ درصد رشد داشته باشد، گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، امسال بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن برنج سفید در کشور تولید خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر واردات برنج های تراریخته به کشور اضافه کرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم، برنج تراریخته در کشور کشت نمی شود، ضمن اینکه صدور مجوز واردات برای وارد کردن این نوع برنج در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

کشاورز ادامه داد: اگر وزارتخانه مذکور تشخیص بدهد و چنین برنجی وجود داشته باشد، وارد خواهد شد، اما تا جایی که بنده اطلاع دارم برنج تراریخته هنوز در تجارت جهانی جایی ندارد و در این زمینه در کشور ما کمی اغراق می شود.

وی افزود: هر محصولی که در کمیته ایمنی زیستی به آن اجازه کشت داده شود و همچنین در دسترس ما باشد، باید آن را مصرف کنیم ولی هنوز هیچ کدام از این دو شرط محقق نشده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تولید گندم در سال جاری را نیز مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه خرید تضمینی این محصول از مرز ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن عبور کرده است، اظهار داشت: پیش بینی می شود میزان تولید این محصول در سال جاری حدود ۱۴ میلیون تن باشد این در حالی است که تقاضای کشور بیشتر از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن نیست.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ذخایر گندم کشور نیز بسیار مطلوب است، افزود: در هیچ مقطعی ما چنین ذخیره ای از گندم در کشور نداشتیم.

کشاورز میزان تولید جو در سال جاری را نیز حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن اعلام کرد و ادامه داد: تولید چغندر قند نیز در سال زراعی جاری وضعیت مطلوبی داشته و رکورد تاریخ را در این زمینه شکسته ایم.

به گفته وی، امسال بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر در کشور تولید شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تولید سبزی و صیفی‌جات هم در سال جاری شرایط بسیار خوبی دارد، اظهار داشت: وضعیت قیمت، عرضه و کیفیت این محصول در بازار به خوبی بیانگر مطلب فوق است، ضمن اینکه امسال محصولاتی مانند سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، هندوانه و پیاز در بازار با نرخ های پایین و حداقل نوسانات قیمتی در طول یکسال گذشته به مصرف‌کنندگان عرضه شده است.

افزایش ۵۰ درصدی سطح زیرکشت کلزا

کشاورز تولید دانه های روغنی در سال جاری را نیز مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه امسال سطح زیرکشت کلزا حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است، گفت: تولید آفتابگردان روغنی که زمانی در کشور به فراموشی سپرده شد، امسال وضعیت بسیار خوبی دارد ضمن اینکه در سال زراعی جاری برای اولین بار بیش از ۲۵ هزار هکتار آفتابگردان در کشور کشت شد که در حال حاضر خرید آن در حال انجام است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه شرایط تولید سویا نیز مطلوب بوده است، افزود: اولین اقدام جهشی ما در زمینه کشت کلزا در شهریور ماه آغاز می شود؛ پیش بینی ما این است که در پاییز سال جاری مقدمات کشت حدود ۲۰۰ هزار هکتار کلزا در کشور فراهم شود.

وی درباره بازار شکر نیز با بیان اینکه تنظیم بازار محصولات، جزو وظایف بنده نیست، اضافه کرد: سال گذشته در تدارک ثبت سفارش شکر کوتاهی صورت گرفت که همین مسئله باعث نابسامانی اوضاع بازار در سال جاری شده است.

آغاز همکاری ایران و آلمان در زمینه کشاورزی

کشاورز با بیان اینکه قراردادی بین ایران و یک شرکت از نمایندگان کشاورزان آلمان با هدف گسترش همکاری در زمینه بخش کشاورزی منعقد شده است، اظهار داشت: یکی از اقدامات ما در این زمینه ایجاد نمایشگاه در مزرعه و یا روز مزرعه است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه قصد داریم در این زمینه بخش کشاورزی را وارد میدان کنیم و اختیارات بیشتری را به آنان واگذار نماییم، افزود: احتمال زیادی وجود دارد که از این شرکت آلمانی برای اتصال ایران به اتحادیه اروپا در زمینه نهادههای کشاورزی مانند بذر، کود و سم استفاده شود.

وی ادامه داد: هدف ما بیشتر این است که شرکت های صاحب تکنولوژی اروپایی وارد ایران شوند و با شرکت های ایرانی قرارداد امضا کنند و سرمایه گذاری مشترک داشته باشند.

کشاورز با بیان اینکه اولین گام در این زمینه در تابستان امسال برداشته شده است، گفت: در پاییز سال جاری ما شاهد اولین تولید مشترک ایران و شرکت های اروپایی خواهیم بود که به منظور صادرات و همچنین مصرف داخل انجام شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این تولید با دانه های روغنی و سورگوم آغاز می شود و با کشت آفتابگردان و سایر محصولات گسترش خواهد یافت.

افزایش کیفیت کودهای شیمیایی

کشاورز با بیان اینکه بیش از ۴ هزار و ۹۰۰ برند کودی در حال عرضه به بخش کشاورزی کشور است، گفت: محصولات کودی ما نسبت به گذشته از نظر کیفیت، ارتقاء بسیار زیادی یافته و ما در این زمینه با متخلفان برخوردهای جدی کرده ایم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه طی یکسال و نیم گذشته استاندارد مواد کودی ارتقاء زیادی پیدا کرده است، افزود: به طوری که در حال حاضر بخشی از این محصولات به کشورهای دیگر صادر می شود که این نشان‌ از بهبود کیفیت آنها دارد.