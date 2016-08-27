نامزدهای هجدهمین جشن سینمای ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تاریخ ششم و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج شورای صیانت از آرای هجدهمین جشن سینمای ایران متشکل از کمال تبریزی (دبیر جشن)، علی دهکردی (نماینده منتخب داوران) و محمدرضا موئینی (نماینده خانه سینما) پشت درهای بسته پاکت های رای در همه رشته ها را گشود و آرای داوران را شمرد.
بر اساس شمارش آرا، نامزدهای هر رشته به شرح زیر اعلام می شود:
نامزدهای بهترین جلوه های بصری
۱- هادی اسلامی برای فیلم بادیگارد
۲- جواد مطوری برای فیلم مرگ ماهی
۳- جواد مطوری برای فیلم بهمن
۴- امیررضا معتمدی برای فیلم مزار شریف
نامزدهای بهترین جلوه های ویژه میدانی
۱- آرش آقابیگ برای فیلم بهمن
۲- اصغر پورهاجریان برای فیلم ۳۶۰ درجه
۳- محسن روزبهانی برای فیلم بادیگارد
۴- ایمان کرمیان برای فیلم ایستاده در غبار
۵- عظیم محمدی برای فیلم عاشق ها ایستاده می میرند
نامزدهای بهترین چهره پردازی
۱- ایمان امیدواری برای فیلم کوچه بی نام
۲- شهرام خلج برای فیلم ایستاده در غبار
۳- محسن دارسنج برای فیلم بارکد
۴- سعید ملکان برای فیلم ابد و یک روز
۵- مهین نویدی برای فیلم ۳۶۰ درجه
نامزدهای بهترین صداگذاری و میکس
۱- علیرضا علویان برای فیلم بادیگارد
۲- علیرضا علویان برای فیلم ابد و یک روز
۳- آرش قاسمی برای فیلم خشم و هیاهو
۴- امیرحسین قاسمی برای فیلم جامه دران
۵- محمود موسوی نژاد برای فیلم کوچه بی نام
نامزدهای بهترین صدابرداری
۱- حسین بشاش برای فیلم خشم و هیاهو
۲- حسن زاهدی برای فیلم گینس
۳- امین میرشکاری برای فیلم ابد ویک روز
۴- زنده یاد یدالله نجفی برای فیلم جامه دران
۵- امیر نوبخت برای فیلم عادت نمی کنیم
نامزدهای بهترین طراحی لباس
۱- حجت اشتری برای فیلم بارکد
۲- رعنا امیری برای فیلم خشم و هیاهو
۳- سارا سمیعی برای فیلم دو
۴- بابک کریمی برای فیلم جامه دران
۵- غزاله معتمد برای فیلم ابد و یک روز
نامزدهای بهترین طراحی صحنه
۱- حجت اشتری برای فیلم بارکد
۲- ایرج رامین فر برای فیلم احتمال باران اسیدی
۳- امیرحسین قدسی برای فیلم اژدها وارد می شود
۴-کیوان مقدم برای فیلم دو
۵- محسن نصرالهی برای فیلم ابد و یک روز
نامزدهای بهترین موسیقی فیلم
۱- سعید انصاری برای فیلم جامه دران
۲- ستار اورکی برای فیلم دوران عاشقی
۳- حامد ثابت برای فیلم بهمن
۴- بهزاد عبدی برای فیلم مزار شریف
۵-کارن همایون فر برای فیلم بادیگارد
نامزدهای بهترین تدوین
۱- امیر ادیب پرور برای فیلم کوچه بی نام
۲- ژیلا ایپکچی برای فیلم خداحافظی طولانی
۳- حسن حسن دوست برای فیلم جامه دران
۴- مهدی حسینی وند برای فیلم بادیگارد
۵- بهرام دهقانی برای فیلم ابد و یک روز
۶- هایده صفی یاری برای فیلم اژدها وارد می شود
نامزدهای بهترین فیلمبرداری
۱- هومن بهمنش برای فیلم بهمن
۲- هومن بهمنش برای فیلم اژدها وارد می شود
۳- علیرضا زرین دست برای فیلم کفش هایم کو؟
۴- پیمان شادمانفر برای فیلم اعترافات ذهن خطرناک من
۵- پیمان شادمانفر برای فیلم خشم و هیاهو
۶- مرتضی قیدی برای فیلم ناهید
نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
۱- برزو ارجمند برای فیلم چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت
۲- علی باقری برای فیلم اژدها وارد می شود
۳- پوریا رحیمی برای فیلم احتمال باران اسیدی
۴- محسن کیایی برای فیلم بارکد
۵- نوید محمد زاده برای فیلم ابد و یک روز
نامزدهای بهترین نقش مکمل زن
۱- پانته آ بهرام برای فیلم کوچه بی نام
۲- سحر دولتشاهی برای فیلم شکاف
۳- سوگل خلیق برای فیلم دو
۴- فرشته صدر عرفایی برای فیلم کوچه بی نام
۵- مریم کاظمی برای فیلم جامه دران
نامزدهای بهترین نقش اول مرد
۱- سعید آقاخانی برای فیلم خداحافظی طولانی
۲- فرهاد اصلانی برای فیلم کوچه بی نام
۳- هادی حجازی برای فیلم ایستاده در غبار
۴- سیامک صفری برای فیلم اعترافات ذهن خطرناک من
۵- پیمان معادی برای فیلم ابد و یک روز
نامزدهای نقش اول زن
۱- سحر احمدپور برای فیلم چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت
۲- ساره بیات برای فیلم ناهید
۳- نگار جواهریان برای فیلم قندون جهزیه
۴- باران کوثری برای فیلم جامه دران
۵- باران کوثری برای فیلم کوچه بی نام
نامزدهای بهترین فیلمنامه اقتباسی
۱- یدالله صمدی-حسین مهکام برای فیلمنامه پدر آن دیگری
۲- حمیدرضا قطبی برای فیلمنامه جامه دران
۳- سهیلا گلستانی برای فیلمنامه دو
نامزدهای بهترین فیلمنامه
۱- محسن امیر یوسفی برای فیلم خواب تلخ
۲- آیدا پناهنده – ارسلان امیری برای فیلم ناهید
۳- مانی حقیقی برای فیلم اژدها وارد می شود
۴- سعید روستایی برای فیلم ابد و یک روز
۵- اصغر عبداللهی برای فیلم خداحافظی طولانی
نامزدهای بهترین کارگردانی
۱- آیدا پناهنده برای فیلم ناهید
۲- وحید جلیلوند برای فیلم چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت
۳- ابراهیم حاتمی کیا برای فیلم بادیگارد
۴- سعید روستایی برای فیلم ابد و یک روز
۵- محمد حسین مهدویان برای فیلم ایستاده در غبار
نامزدهای بهترین فیلم
۱- بیژن امکانیان برای فیلم ناهید
۲- علی جلیلوند - محمد حسین لطیفی برای فیلم چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت
۳- منصور لشگری قوچانی برای فیلم کوچه بی نام
۴- سعید ملکان برای فیلم ابد و یک روز
۵- حبیب الله والی نژاد برای فیلم ایستاده در غبار
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