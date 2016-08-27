نامزدهای هجدهمین جشن سینمای ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تاریخ ششم و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج شورای صیانت از آرای هجدهمین جشن سینمای ایران متشکل از کمال تبریزی (دبیر جشن)، علی دهکردی (نماینده منتخب داوران) و محمدرضا موئینی (نماینده خانه سینما) پشت درهای بسته پاکت های رای در همه رشته ها را گشود و آرای داوران را شمرد.

بر اساس شمارش آرا، نامزدهای هر رشته به شرح زیر اعلام می شود:

نامزدهای بهترین جلوه های بصری

۱- هادی اسلامی برای فیلم بادیگارد

۲- جواد مطوری برای فیلم مرگ ماهی

۳- جواد مطوری برای فیلم بهمن

۴- امیررضا معتمدی برای فیلم مزار شریف

نامزدهای بهترین جلوه های ویژه میدانی

۱- آرش آقابیگ برای فیلم بهمن

۲- اصغر پورهاجریان برای فیلم ۳۶۰ درجه

۳- محسن روزبهانی برای فیلم بادیگارد

۴- ایمان کرمیان برای فیلم ایستاده در غبار

۵- عظیم محمدی برای فیلم عاشق ها ایستاده می میرند

نامزدهای بهترین چهره پردازی

۱- ایمان امیدواری برای فیلم کوچه بی نام

۲- شهرام خلج برای فیلم ایستاده در غبار

۳- محسن دارسنج برای فیلم بارکد

۴- سعید ملکان برای فیلم ابد و یک روز

۵- مهین نویدی برای فیلم ۳۶۰ درجه

نامزدهای بهترین صداگذاری و میکس

۱- علیرضا علویان برای فیلم بادیگارد

۲- علیرضا علویان برای فیلم ابد و یک روز

۳- آرش قاسمی برای فیلم خشم و هیاهو

۴- امیرحسین قاسمی برای فیلم جامه دران

۵- محمود موسوی نژاد برای فیلم کوچه بی نام

نامزدهای بهترین صدابرداری

۱- حسین بشاش برای فیلم خشم و هیاهو

۲- حسن زاهدی برای فیلم گینس

۳- امین میرشکاری برای فیلم ابد ویک روز

۴- زنده یاد یدالله نجفی برای فیلم جامه دران

۵- امیر نوبخت برای فیلم عادت نمی کنیم

نامزدهای بهترین طراحی لباس

۱- حجت اشتری برای فیلم بارکد

۲- رعنا امیری برای فیلم خشم و هیاهو

۳- سارا سمیعی برای فیلم دو

۴- بابک کریمی برای فیلم جامه دران

۵- غزاله معتمد برای فیلم ابد و یک روز

نامزدهای بهترین طراحی صحنه

۱- حجت اشتری برای فیلم بارکد

۲- ایرج رامین فر برای فیلم احتمال باران اسیدی

۳- امیرحسین قدسی برای فیلم اژدها وارد می شود

۴-کیوان مقدم برای فیلم دو

۵- محسن نصرالهی برای فیلم ابد و یک روز

نامزدهای بهترین موسیقی فیلم

۱- سعید انصاری برای فیلم جامه دران

۲- ستار اورکی برای فیلم دوران عاشقی

۳- حامد ثابت برای فیلم بهمن

۴- بهزاد عبدی برای فیلم مزار شریف

۵-کارن همایون فر برای فیلم بادیگارد

نامزدهای بهترین تدوین

۱- امیر ادیب پرور برای فیلم کوچه بی نام

۲- ژیلا ایپکچی برای فیلم خداحافظی طولانی

۳- حسن حسن دوست برای فیلم جامه دران

۴- مهدی حسینی وند برای فیلم بادیگارد

۵- بهرام دهقانی برای فیلم ابد و یک روز

۶- هایده صفی یاری برای فیلم اژدها وارد می شود

نامزدهای بهترین فیلمبرداری

۱- هومن بهمنش برای فیلم بهمن

۲- هومن بهمنش برای فیلم اژدها وارد می شود

۳- علیرضا زرین دست برای فیلم کفش هایم کو؟

۴- پیمان شادمانفر برای فیلم اعترافات ذهن خطرناک من

۵- پیمان شادمانفر برای فیلم خشم و هیاهو

۶- مرتضی قیدی برای فیلم ناهید

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

۱- برزو ارجمند برای فیلم چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت

۲- علی باقری برای فیلم اژدها وارد می شود

۳- پوریا رحیمی برای فیلم احتمال باران اسیدی

۴- محسن کیایی برای فیلم بارکد

۵- نوید محمد زاده برای فیلم ابد و یک روز

نامزدهای بهترین نقش مکمل زن

۱- پانته آ بهرام برای فیلم کوچه بی نام

۲- سحر دولتشاهی برای فیلم شکاف

۳- سوگل خلیق برای فیلم دو

۴- فرشته صدر عرفایی برای فیلم کوچه بی نام

۵- مریم کاظمی برای فیلم جامه دران

نامزدهای بهترین نقش اول مرد

۱- سعید آقاخانی برای فیلم خداحافظی طولانی

۲- فرهاد اصلانی برای فیلم کوچه بی نام

۳- هادی حجازی برای فیلم ایستاده در غبار

۴- سیامک صفری برای فیلم اعترافات ذهن خطرناک من

۵- پیمان معادی برای فیلم ابد و یک روز

نامزدهای نقش اول زن

۱- سحر احمدپور برای فیلم چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت

۲- ساره بیات برای فیلم ناهید

۳- نگار جواهریان برای فیلم قندون جهزیه

۴- باران کوثری برای فیلم جامه دران

۵- باران کوثری برای فیلم کوچه بی نام

نامزدهای بهترین فیلمنامه اقتباسی

۱- یدالله صمدی-حسین مهکام برای فیلمنامه پدر آن دیگری

۲- حمیدرضا قطبی برای فیلمنامه جامه دران

۳- سهیلا گلستانی برای فیلمنامه دو



نامزدهای بهترین فیلمنامه

۱- محسن امیر یوسفی برای فیلم خواب تلخ

۲- آیدا پناهنده – ارسلان امیری برای فیلم ناهید

۳- مانی حقیقی برای فیلم اژدها وارد می شود

۴- سعید روستایی برای فیلم ابد و یک روز

۵- اصغر عبداللهی برای فیلم خداحافظی طولانی



نامزدهای بهترین کارگردانی

۱- آیدا پناهنده برای فیلم ناهید

۲- وحید جلیلوند برای فیلم چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت

۳- ابراهیم حاتمی کیا برای فیلم بادیگارد

۴- سعید روستایی برای فیلم ابد و یک روز

۵- محمد حسین مهدویان برای فیلم ایستاده در غبار



نامزدهای بهترین فیلم

۱- بیژن امکانیان برای فیلم ناهید

۲- علی جلیلوند - محمد حسین لطیفی برای فیلم چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت

۳- منصور لشگری قوچانی برای فیلم کوچه بی نام

۴- سعید ملکان برای فیلم ابد و یک روز

۵- حبیب الله والی نژاد برای فیلم ایستاده در غبار