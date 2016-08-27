  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱:۳۹

با گشودن پاکت آرا

نامزدهای هجدهمین جشن سینمای ایران اعلام شد

نامزدهای هجدهمین جشن سینمای ایران اعلام شد

شورای صیانت از آرای هجدهمین جشن سینمای ایران اسامی نامزدهای این دوره از جشن سینمای ایران را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تاریخ ششم و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج شورای صیانت از آرای هجدهمین جشن سینمای ایران متشکل از کمال تبریزی (دبیر جشن)، علی دهکردی (نماینده منتخب داوران) و محمدرضا موئینی (نماینده خانه سینما) پشت درهای بسته پاکت های رای در همه رشته ها را گشود و آرای داوران را شمرد.

بر اساس شمارش آرا، نامزدهای هر رشته به شرح زیر اعلام می شود:

نامزدهای بهترین جلوه های بصری

۱- هادی اسلامی  برای فیلم  بادیگارد

۲- جواد مطوری  برای فیلم  مرگ ماهی

۳- جواد مطوری  برای فیلم   بهمن

۴- امیررضا معتمدی برای فیلم   مزار شریف

نامزدهای بهترین جلوه های ویژه میدانی

۱- آرش آقابیگ            برای فیلم     بهمن

۲- اصغر پورهاجریان   برای فیلم     ۳۶۰ درجه

۳- محسن روزبهانی    برای فیلم     بادیگارد

۴- ایمان کرمیان         برای فیلم     ایستاده در غبار

۵- عظیم محمدی        برای فیلم     عاشق ها ایستاده می میرند

نامزدهای بهترین چهره پردازی

۱- ایمان امیدواری     برای فیلم     کوچه بی نام

۲- شهرام خلج           برای فیلم     ایستاده در غبار

۳- محسن دارسنج    برای فیلم     بارکد

۴- سعید ملکان          برای فیلم     ابد و یک روز

۵- مهین نویدی          برای فیلم     ۳۶۰ درجه

نامزدهای بهترین صداگذاری و میکس

۱- علیرضا علویان               برای فیلم    بادیگارد

۲- علیرضا علویان               برای فیلم    ابد و یک روز

۳- آرش قاسمی                 برای فیلم    خشم و هیاهو

۴- امیرحسین قاسمی       برای فیلم    جامه دران

۵- محمود موسوی نژاد      برای فیلم    کوچه بی نام

نامزدهای بهترین صدابرداری

۱- حسین بشاش             برای فیلم    خشم و هیاهو

۲- حسن زاهدی              برای فیلم     گینس

۳- امین میرشکاری          برای فیلم    ابد ویک روز

۴- زنده یاد یدالله نجفی    برای فیلم     جامه دران

۵- امیر نوبخت                   برای فیلم     عادت نمی کنیم

نامزدهای بهترین طراحی لباس

۱- حجت اشتری            برای فیلم    بارکد

۲- رعنا امیری                برای فیلم     خشم و هیاهو

۳- سارا سمیعی            برای فیلم    دو

۴- بابک کریمی              برای فیلم    جامه دران

۵- غزاله معتمد              برای فیلم    ابد و یک روز

نامزدهای بهترین طراحی صحنه

۱- حجت اشتری             برای فیلم    بارکد

۲- ایرج رامین فر            برای فیلم    احتمال باران اسیدی

۳- امیرحسین قدسی    برای فیلم    اژدها وارد می شود

۴-کیوان مقدم                 برای فیلم    دو

۵- محسن نصرالهی      برای فیلم    ابد و یک روز

نامزدهای بهترین موسیقی فیلم

۱- سعید انصاری           برای فیلم     جامه دران

۲- ستار اورکی              برای فیلم     دوران عاشقی

۳- حامد ثابت                 برای فیلم     بهمن

۴- بهزاد عبدی               برای فیلم    مزار شریف

۵-کارن همایون فر        برای فیلم    بادیگارد

نامزدهای بهترین تدوین

۱- امیر ادیب پرور             برای فیلم    کوچه بی نام

۲- ژیلا ایپکچی                 برای فیلم    خداحافظی طولانی

۳- حسن حسن دوست    برای فیلم    جامه دران

۴- مهدی حسینی وند      برای فیلم    بادیگارد

۵- بهرام دهقانی             برای فیلم    ابد و یک روز

۶- هایده صفی یاری       برای فیلم    اژدها وارد می شود

نامزدهای بهترین فیلمبرداری

۱- هومن بهمنش          برای فیلم بهمن

۲- هومن بهمنش          برای فیلم  اژدها وارد می شود

۳- علیرضا زرین دست   برای فیلم   کفش هایم کو؟

۴- پیمان شادمانفر        برای فیلم  اعترافات ذهن خطرناک من

۵- پیمان شادمانفر        برای فیلم خشم و هیاهو

۶- مرتضی قیدی           برای فیلم  ناهید

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

۱- برزو ارجمند           برای فیلم    چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت
۲- علی باقری            برای فیلم    اژدها وارد می شود
۳- پوریا رحیمی          برای فیلم    احتمال باران اسیدی
۴- محسن کیایی        برای فیلم    بارکد
۵- نوید محمد زاده      برای فیلم    ابد و یک روز

نامزدهای بهترین نقش مکمل زن

۱- پانته آ بهرام                 برای فیلم    کوچه بی نام
۲- سحر دولتشاهی           برای فیلم    شکاف
۳- سوگل خلیق                برای فیلم     دو
۴- فرشته صدر عرفایی     برای فیلم    کوچه بی نام
۵- مریم کاظمی                برای فیلم    جامه دران

نامزدهای بهترین نقش اول مرد

۱- سعید آقاخانی          برای فیلم    خداحافظی طولانی
۲- فرهاد اصلانی           برای فیلم    کوچه بی نام
۳- هادی حجازی            برای فیلم    ایستاده در غبار
۴- سیامک صفری          برای فیلم    اعترافات ذهن خطرناک من
۵- پیمان معادی             برای فیلم    ابد و یک روز

نامزدهای نقش اول زن

۱- سحر احمدپور         برای فیلم    چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت
۲- ساره بیات               برای فیلم    ناهید
۳- نگار جواهریان        برای فیلم    قندون جهزیه
۴- باران کوثری            برای فیلم    جامه دران
۵- باران کوثری            برای فیلم    کوچه بی نام

نامزدهای بهترین فیلمنامه اقتباسی

۱- یدالله صمدی-حسین مهکام          برای فیلمنامه     پدر آن دیگری
۲- حمیدرضا قطبی                              برای فیلمنامه      جامه دران
۳- سهیلا گلستانی                              برای فیلمنامه      دو

نامزدهای بهترین فیلمنامه

۱- محسن امیر یوسفی                        برای فیلم    خواب تلخ
۲- آیدا پناهنده – ارسلان امیری           برای فیلم    ناهید
۳- مانی حقیقی                                     برای فیلم     اژدها وارد می شود
۴- سعید روستایی                                 برای فیلم     ابد و یک روز
۵- اصغر عبداللهی                                 برای فیلم     خداحافظی طولانی

نامزدهای بهترین کارگردانی

۱- آیدا پناهنده                           برای فیلم     ناهید
۲- وحید جلیلوند                         برای فیلم     چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت
۳- ابراهیم حاتمی کیا               برای فیلم     بادیگارد
۴- سعید روستایی                    برای فیلم     ابد و یک روز
۵- محمد حسین مهدویان          برای فیلم     ایستاده در غبار

نامزدهای بهترین فیلم

۱- بیژن امکانیان                                              برای فیلم     ناهید
۲- علی جلیلوند - محمد حسین لطیفی          برای فیلم     چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت
۳- منصور لشگری قوچانی                             برای فیلم     کوچه بی نام
۴- سعید ملکان                                                برای فیلم      ابد و یک روز
۵- حبیب الله والی نژاد                                     برای فیلم      ایستاده در غبار

کد مطلب 3753759

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه