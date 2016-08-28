۲۸۰۰ واحد مسکن مهر در شهرستان بروجرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو هزار و ۸۳۳ واحد مسکن مهر شهرستان بروجرد به نمایندگی از واحدهای مسکن مهر سه شهرستان لرستان صبح امروز یکشنبه با حضور مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، محمد بازوند استاندار لرستان، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی و ... افتتاح شدند.

اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از این تعداد واحد مسکن مهر شهرستان بروجرد ۱۵۵ میلیارد تومان بوده است.

بخشی از این تعداد واحد مسکن مهر توسط دولت و اداره کل راه و شهرسازی و بخشی نیز از طریق آورده مردم احداث شده اند.

مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در حاشیه افتتاح این واحدهای مسکن مهر بروجرد در سخنانی اظهار داشت: مدیریت ارشد لرستان قول مساعد داده اند که واحدهای مسکن مهر استان لرستان تا پایان امسال به اتمام رسیده و به مردم واگذار شوند.

وی ابزار امیدواری کرد که این خانه، خانه امن، آرامش و بندگی خدای متعال برای مردم بوده و رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته باشد.