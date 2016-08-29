اسکله نیاز امروز مردم کنگان است/ لزوم رونق دریا و تجارت

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در سال‌های اخیر شاهد توسعه چشمگیر شهرستان کنگان هستیم که بخش زیادی از این توسعه مربوط به صنایع پارس جنوبی است و شاهد رشد روز افزون این صنعت در کنگان هستیم.

در کنار این توسعه صنعتی ظرفیت‌های دیگری همچون دریا و گردشگری و تجارت دریایی نیز در این شهرستان وجود دارد که باید توجه بیشتری به این ظرفیت‌ها شود.

فشردگی بالا در اسکله کنونی کنگان

یکی از تجار و دریانوردان کنگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث اسکله تجاری یکی از مطالبات به حق و دیرینه مردم است و متاسفانه تکرار مکرر آن از سوی ما و جمع کثیری از دریانوردان در نشست های مختلف ملال آور شده و شایسته نیست این مطالبه به حق همچنان روی زمین و در حد شعار مانده باشد.

جلیل صفایی گفت: انتظار داریم مسئولان احداث اسکله تجاری این بندر را با جدیت اجرا و زمینه توسعه و رونق این بندر مهم و حیاتی را فراهم کنند.

وی گفت: در چند قدمی ما و آن طرف فنس‌ها صنعت عظیم پارس جنوبی که مایه مباهات هر ایرانی است و خوشبختانه منافع زیادی از این مجموعه عاید کشور شده، با دارابودن اسکله‌های متعدد کار صادرات میعانات گازی را در دستور کار قرار داده اند و انتظار کوچکی که مردم شهرستان کنگان دارند تقویت زیرساخت بندر کنگان تنها با یک اسکله است تا این بندر نیز از رکود تجاری و اقتصادی خارج شده و به اقتصاد کشور نیز کمک کند.

وی افزود: پس از انتقال چندین روستا به دلیل استقرار صنعت در مناطق مذکور، برخی از لنجداران شناورهای خود را وارد اسکله این شهر کرده اند و متاسفانه تمامی شناورهای تجاری، صیادی و قایق ها در حالت بسیار فشرده در کنار هم استقرار یافته اند و این امر مستلزم نگاه ویژه برای برون رفت از معضل فعلی است.

دریا ظرفیت کم‌نظیر شهرستان کنگان است

نماینده مردم شهرستان های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر گفت: دولت آقای روحانی با تحمل سختی و مشقت های فراوان توانست کارهای بزرگی را از خود بر جای گذاشته و عملکرد خوبی را ارائه دهد.

سکینه الماسی با بیان اینکه ظرفیت های شهرستان کنگان مثال زدنی است، گفت: این شهرستان ساحلی با داشتن ظرفیتی مانند دریا و توانمندی‌های گسترده‌ای در حوزه تجارت، صنعت و گردشگری شایسته توجه بیشتری است.

وی افزود: مردم شهرستان کنگان همواره پیشرو و پیشقدم در همه حوزه‌ها بوده‌اند و جا دارد به این شهرستان نگاه ویژه‌ای شود.

وی گفت: بنادر به دلیل دارا بودن ظرفیت بالای تجاری در کشورهای مختلف آبادترین مناطق هستند و امیدواریم دولت نیز با تدبیری شایسته برای توسعه اسکله، تجارت و ساماندهی بحث گمرک این شهرستان به آبادانی آن کمک کند.

الماسی گفت: شهرستان کنگان میزبان صنعت عظیم نفت و گاز و مجتمع های بزرگ پالایشگاهی پارس جنوبی است و توجه به این امر در کنار توسعه فعالیت های بندری و تجاری می تواند به خوبی به توسعه این شهرستان کمک شایانی کند.

وی افزود: در کشور ما مشکل اصلی بحث اقتصاد و به طور خاص اشتغال است.

اسکله خواسته به حق مردم کنگان است

فرماندار شهرستان کنگان نیز به خبرنگار مهر گفت: امروز شاهد برداشتن گام های مثبتی در حوزه گردشگری هستیم و با حضور استاندار بوشهر گام های مثبتی در خصوص شروع عملیات دهکده گردشگری برداشته شده است.

عبدالنبی یوسفی افزود: امیدواریم با حمایت های مجموعه استانداری بوشهر اثر ملی سیراف به زودی ثبت یونسکو شده و نام آن به فراخور ظرفیتی که دارد، جهانی شود.

وی کمربندی کنگان را از خواسته‌های به حق مردم این شهرستان دانست و اظهار داشت: با تلاش های صورت گرفته و پیگیری های استاندار، کمربندی کنگان در دو فاز در حال اجراست و انتظار داریم که این پروژه مهم تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری برسد.

وی گفت: یکی دیگر از خواسته های به حق مردم بحث احداث اسکله جدید و رونق گرفتن دریا و تجارت است و انتظار داریم با نگاه ویژه استاندار این امر محقق شده و کنگان در حوزه بازرگانی به شکوفایی برسد.