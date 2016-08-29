  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۳۱

رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر وزارت اطلاعات:

باند بین المللی قاچاق مواد مخدر در هرمزگان دستگیر شدند

باند بین المللی قاچاق مواد مخدر در هرمزگان دستگیر شدند

رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر وزارت اطلاعات گفت: سربازان گمنام امام زمان(عج) یک باند بین المللی قاچاق مواد مخدر را در استان هرمزگان شناسایی و ۲۱ تن پیش ساز مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر وزارت اطلاعات در جمع خبرنگاران گفت: سربازان گمنام امام زمان(عج) با استعانت از درگاه خداوند متعال و عنایات خاصه حضرت ولی عصر(عج) و هوشیاری مردم شریف ایران توانستند یک باند بین المللی قاچاق مواد مخدر را در استان هرمزگان شناسایی و ۲۱ تن پیش ساز مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.

این مقام امنیتی گفت: این مواد در تعداد زیادی بشکه های ۲۲۰ لیتری حاوی اسید استیک انیدرید که به عنوان پیش ساز مواد مخدر مورد استفاده قرار می گیرد به طرز ماهرانه ای در تعدادی کانتینر جاسازی شده بود و قاچاقچیان مواد مذکور را از کشورهای چین و تایوان تحت پوشش ابزار و ادوات دست دوم خودرو وارد کرده و قصد داشتند با تخلیه محتویات کانتینرها در کشور آن را به مقصد کشورهای افغانستان و پاکستان ترانزیت کنند.

رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر وزارت اطلاعات در ادامه بیان داشت: با این مقدار مواد پیش ساز می توان حدود هفت تن هروئین خالص تولید کرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری خوب دستگاه قضایی و اداره کل بنادر و دریانوردی عنوان کرد: قاچاقچیان دستگیر شده به همراه پرونده مربوطه تحویل مرجع قضایی گردید.

کد مطلب 3755693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها