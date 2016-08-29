احتمال حمله مشترک روسیه و آمریکا علیه تروریست های حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، یک منبع آگاه در ژنو از احتمال انجام عملیات مشترک آمریکا و روسیه علیه تروریست ها در شهر حلب سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش یک منبع آگاه و نزدیک به مذاکرات مسکو و واشنگتن در ژنو در سخنانی اعلام کرد: روسیه و آمریکا امکان انجام عملیاتی مشترک علیه تروریست ها در شهر حلب در نیمه های ماه سپتامبر را بررسی می کنند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در نیمه سپتامبر به غیر از کسانی که سلاح خود را تحویل نداده و از حلب خارج نشده اند، کس دیگری در شهر حلب باقی نخواهد ماند. عناصر مسلحی که در شهر حلب باقی بمانند، محاصره خواهند شد تا بدین صورت از این شهر پاکسازی گردند.

گفتنی است ارتش سوریه از هفته های گذشته تاکنون عملیاتی را برای پاکسازی شهر حلب از لوث عناصر مسلح آغاز کرده است.