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۲۲ آبان ۱۳۸۲، ۱۳:۰۰

دقايقي پيش رخ داد

انفجار بمب در شهر فلوجه عراق

شبكه خبري العربيه دقايقي پيش از وقوع انفجار يك بمب در شهر فلوجه در شمال عراق خبر داد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اين شبكه خبري بر اثر اين انفجار، يك خودروي نيروهاي آمريكايي منهدم شد. هنوز از ميزان تلفات وخسارت احتمالي اين انفجار گزارشي دريافت نشده است. اين منبع خبري به جزييات بيشتر درباره اين انفجار اشاره اي نكرد .

 

کد مطلب 37558

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