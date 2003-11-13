انفجار بمب در شهر فلوجه عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اين شبكه خبري بر اثر اين انفجار، يك خودروي نيروهاي آمريكايي منهدم شد. هنوز از ميزان تلفات وخسارت احتمالي اين انفجار گزارشي دريافت نشده است. اين منبع خبري به جزييات بيشتر درباره اين انفجار اشاره اي نكرد .