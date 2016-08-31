رضا ناجی بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های جدید سینمایی خود گفت: در نیمه اول سال ۹۵ در دو فیلم سینمایی حضور داشتم که اولین اثر فیلم «نهنگ عنبر-سلکشن رویا» به کارگردانی سامان مقدم بود که همان ادامه نقشم در قسمت اول این فیلم سینمایی بود.

وی با اشاره به اینکه تاثیر نقش او در قسمت دوم «نهنگ عنبر» به همان اندازه قسمت اول این فیلم سینمایی است، توضیح داد: قسمت دوم این اثر سینمایی نسبت به قسمت اول آن از جذابیت بیشتری برخوردار است و فکر می کنم در جذب مخاطب موفق تر از قسمت اول عمل کند.

ناجی همچنین با اشاره به فیلم سینمایی «چهل کچل» به کارگردانی صادق صادق‌دقیقی گفت: در این اثر سینمایی نقش کوچکی بازی می کنم و بازی من در این فیلم به تازگی آغاز شده است. گروه فیلمبرداری این فیلم در شمال ایران مشغول کار هستند. من در این فیلم با بازیگرانی چون مریم بوبانی، سوگل طهماسبی، پرهام دلدار، مهدی مهاجری و پژمان بازغی همبازی هستم.