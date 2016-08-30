برنامه ای برای تغییر استانداران نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، محمد حسین مقیمی در دیدار با برخی از چهره های سیاسی استان گلستان گفت: عملکرد استاندار گلستان در ارزیابی های وزارت کشور مثبت بوده و از ایشان حمایت می کنیم.

وی در پاسخ به انتقادات برخی از چهره های سیاسی حاضر در جلسه به عملکرد استاندار گلستان، اظهار کرد: در ماههای باقی مانده از عمر دولت یازدهم برنامه ای برای جابه جایی و تغییر استانداران نداریم مگر در موارد خاص وحیاتی و استانداران با حمایت ما و با قدرت هر چه تمام تر کارها را به پیش خواهند برد.

وی خاطرنشان کرد: دولت دکتر روحانی دولت اعتدال است و ما در انتصاب های مدیریتی به خوبی این مهم را مدنظر قرار داده ایم که افرادی را برگزینیم که از حمایت همه طیف ها برخوردار باشند.

قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: به حال در هر شرایطی عده ای موافق و مخالف نیز وجود خواهند داشت که برای ما ملاک ارزیابی کلی از عملکرد استانداران است و به اعتقاد بنده آقای صادقلو یک مدیر با تجربه است و طی این سه سال به خوبی مدیریت کلان استان را به عهده داشته است.