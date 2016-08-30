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۹ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۳۳

معاون سیاسی وزیر کشور:

برنامه ای برای تغییر استانداران نداریم

برنامه ای برای تغییر استانداران نداریم

گرگان- معاون سیاسی وزیر کشور گفت:برنامه ای برای جابه جایی و تغییر استانداران مگر در موارد خاص وحیاتی نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان،  محمد حسین مقیمی در دیدار با برخی از چهره های سیاسی استان گلستان گفت: عملکرد استاندار گلستان در ارزیابی های وزارت کشور مثبت بوده و از ایشان حمایت می کنیم.

وی در پاسخ به انتقادات برخی از چهره های سیاسی حاضر در جلسه به عملکرد استاندار گلستان، اظهار کرد: در ماههای باقی مانده از عمر دولت یازدهم برنامه ای برای جابه جایی و تغییر استانداران نداریم مگر در موارد خاص وحیاتی و استانداران با حمایت ما و با قدرت هر چه تمام تر کارها را به پیش خواهند برد.

وی خاطرنشان کرد: دولت دکتر روحانی دولت اعتدال است و ما در انتصاب های مدیریتی به خوبی این مهم را مدنظر قرار داده ایم که افرادی را برگزینیم که از حمایت همه طیف ها برخوردار باشند.

قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: به حال در هر شرایطی عده ای موافق و مخالف نیز وجود خواهند داشت که برای ما ملاک ارزیابی کلی از عملکرد استانداران است و به اعتقاد بنده آقای صادقلو یک مدیر با تجربه است و طی این سه سال به خوبی مدیریت کلان استان را به عهده داشته است.

کد مطلب 3756949

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    نظرات

    • نظا م الله مهرانی طالقانی ۰۹:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
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      صدها فرشته بوسه بر ان دست می زنند...گر کار خلق یک گره بسته وا کند... اقای رحمانی فضلی سلام ... منطقه کلاک از توابع البرز کرج امنیت ندارد مردم جرات رفتن به مغازه وخیابان راندارند بارها به استانداری البرز گزارش دادم ولی هیچ اثری نداشت .

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