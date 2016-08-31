به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل زندان های اصفهان گفت: کمک به زندانیان یک مسئولیت همگانی است که باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه همه بخش های جامعه در تولید زندانی نقش دارند گفت: تمامی بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید نقش خود را در کمک به زندانیان ایفا کند.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه کمک به زندان ها و زندانیان و کاهش جمعیت کیفری را کمک با ارتقاء امنیت و سلامت در جامعه عنوان کرد.

جهانگیر گفت: بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری در کاهش استفاده از مجازات های زندان و استفاده از مجازات های جایگزین حبس در سال گذشته شاهد کاهش ورودی زندان ها بودیم که امیدوارم با همکاری قضات این روند کماکان ادامه یابد.

وی با تاکید بر اینکه زندان باید محل نگهداری اشرار و بر هم زنندگان امنیت جامعه باشد خواستار رویکرد حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین شد.

جهانگیر به اشاره به جمعیت زنان زندانی گفت: بخشی از زنان زندانی متاهل هستند و با توجه به نقش زنان در خانواده ضروریست تا در زمینه صدور مجازات حبس برای زنان رویه حداقلی در پیش گرفته شود.

رئیس سازمان زندان ها با بیان اینکه نزدیک به ۷۰ درصد زندانیان در بدو ورود به زندان ها دچار بیماری های مختلف هستند، افزود: تمامی زندانیان در بدو ورود به زندان ها در واحد قرنطینه مورد معاینه و بیماریابی قرار میگیرند و ضمن انجام واکسیناسیون های مختلف برای آنها پرونده بهداشتی تشکیل می شود.

مشاور رئیس دستگاه قضا که در جمع مقامات اجرایی، قضایی و نظامی استان سخن می گفت، ادامه داد: دغدغه اصلی مدیران زندان ها کاهش آلام زندانیان و خانواده های آنان است.

وی با تاکید بر اصل فردی بودن مجازات بود: زندانی شدن فرد خانواده را متوجه آسیب های زیادی میکند که باید تلاش کنیم این آسیب ها به حداقل برسد.

رئیس سازمان زندان ها با تقدیر از خیرین اصفهانی ابراز امیدواری کرد با کمک های مردمی شاهد بهبود وضعیت زندان های استان و رسیدگی به خانواده های آنان باشیم.

در پایان این سخنرانی جهانگیر طی مراسمی ضمن تقدیر از زحمات رمضان امیری حکم انتصاب اسداله گرجی زاده را به عنوان مدیرکل زندان های استان اصفهان اعطا نمود.در این مراسم خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن سخنانی از خدمات آقای رمضان امیری تقدیر کرد.