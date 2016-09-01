صادق صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتیجه آزمایشات علت مرگ‌ومیر شمار قابل‌توجهی از ماهیان دریاچه شورابیل طی روزهای اخیر تصریح کرد: دلیل اصلی کاهش سطح آب دریاچه است.

وی افزود: به دلیل اینکه با افزایش دما تبادلات هوایی بین دریاچه و خشکی کاهش می‌یابد و از سوی لجن‌های کف دریاچه به سمت بالا و ساحل جهت می‌یابند، ماهی در تغذیه از لجن‌ها به میکروب طبیعی موجود در آن گرفتار می‌شود.

وی افزود: با ترکیبی از کاهش اکسیژن و این میکروب طبیعی ماهی جان خود را از دست می‌دهد و در خصوص مرگ‌ومیر ماهیان دریاچه شورابیل نیز بررسی‌ها این علت را اثبات می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی استان متذکر شد: سالانه به آب دریاچه در این فصل اضافه می‌شد که به نظر می‌رسد امسال انجام نشده و با کاهش سطح آب دریاچه ماهیان دچار مرگ ناگهانی شده‌اند.

صالحی با بیان اینکه علاوه بر این زباله‌های ساحل دریاچه نیز به تحریک این میکروب کمک می‌کند، ادامه داد: متأسفانه این امکان که زباله‌ها موجب مرگ‌ومیر شده‌اند نیز وجود دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که‌ آیا فاضلاب انسانی عامل دیگر مرگ‌ومیر است، تصریح کرد: با مطالعاتی که داشتیم بعید به نظر می‌رسد فاضلاب دخیل بوده باشد و علت اصلی مرگ کاهش سطح آب دریاچه است.

به گفته مدیرکل دامپزشکی استان اظهاراتی در خصوص انتقال ویروس و آلودگی از سوی شیلات استان نیز صحیح بوده و احتمال انتقال ویروس از طریق پرندگان نیز وجود دارد.

صالحی با بیان اینکه سال گذشته نیز گزارشی از تلفات ماهی به دلیل کاهش سطح آب دریاچه مطرح شده بود، اضافه کرد: تنها راهکار جلوگیری از مرگ ماهیان تزریق آب و ممانعت از کاهش سطح آب دریاچه است.

وی تأکید کرد: در عین حال صید ماهی و کاهش جمعیت آن نیز مؤثر خواهد بود؛ چرا که ماهی کاراس به سرعت افزایش جمعیت پیدا می‌کند و با افزایش غیر قابل کنترل جمعیت آلودگی نیز به سرعت ممکن است منتقل شود.

وی افزود: در عین حال جمع‌آوری زباله‌های ساحل دریاچه و پاک‌سازی آن ضرورت ویژه دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان تأکید کرد: نتایج قطعی آزمایش کشت میکروبی طی روزهای آینده به شهروندان اطلاع‌رسانی می‌شود.