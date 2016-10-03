علت مرگ ماهیان اردبیل مشخص شد/اعلام نظر برخی ادارات غیرقانونی بود

خبرگزاری مهر- گروه استانها: در هفتههای قبل خبر مرگ ناگهانی ماهیان دریاچه شورابیل و نیز سد یامچی منتشر شد، خبری که یک ماه از وقوع آن سپری شد و سکوت دستگاههای متولی را به دنبال داشت.
بطوریکه به غیر از پیگیری خبرگزاری مهر هیچ یک از نهادهای مسئول به صورت مستقیم نسبت به انعکاس این خبر زیستمحیطی و نگرانیهای به وجود آمده در سلامت و بهداشت دریاچه شورابیل و سد یامچی خبری انعکاس ندادند و بازدیدهای میدانی و جلسات پشت درهای بسته انجام شد.
در نهایت مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل طی گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هرگونه بیماری آبزیان توسط این دستگاه اجرایی بررسی میشود، از ابراز نظر غیر کارشناسی و غیرقانونی برخی مدیران و ادارات در خصوص مرگ ماهیان انتقاد کرد.
صادق صالحی با بیان اینکه بیماری آبزیان هیچ ارتباطی به شیلات و سایر دستگاهها ندارد، معتقد است تنها مسئولیت شیلات در حوزه آبزیپروری است و بر اساس قوانین هرگونه اعلام نظر در خصوص بیماری آبزیان و علت تلفات باید از طریق دامپزشکی انجام شود.
نتیجه قطعی آزمایشها مربوط به مرگ ماهیان در اردبیل
وی در خصوص نگرانیهایی از جمله سلامت آب شرب اردبیل که از سد یامچی تأمین میشود و همچنین در خصوص بهداشت آب تأکید کرد: دستگاههایی از جمله علوم پزشکی میتوانند صرفاً نسبت به سلامت آب ابراز نظر کنند.
مدیر کل دامپزشکی استان با اشاره به بروز این واقعه زیستمحیطی ادامه داد: ما نتایج اولیه بررسی را در اختیار رسانهها قرار دادیم اما مطالعه برای مشخصسازی علت قطعی مرگ ماهیان باید به غیر از استان توسط آزمایشگاه مرکزی در تهران انجام میشد.
بیماری باکتریایی عامل مرگ ماهیان
صالحی با اشاره به علت قطعی مرگ ماهیان در شورابیل و سد یامچی تأکید کرد: نتیجه آزمایش باکتریایی مرگ ماهیان در ۲۴ شهریور و نتیجه آزمایش ویروسی نیز در ۱۱ مهر ماه به دست ما رسیده است.
وی متذکر شد: نتایج آزمایش نشان میدهد دلیل اصلی مرگ ماهیان بیماری باکتریایی است و برخی اظهار نظرها مبنی بر ویروسی بودن علت تلفات صحیح نیست.
مدیر کل دامپزشکی استان تصریح کرد: در واقع با کاهش حجم آب مخزن سد یامچی و در عین حال افزایش جمعیت ماهیان کاراس موجب شده اکسیژن موجود در آب کاهش یافته و ماهی برای تغذیه لجن به کف سد که حاوی باکتری است نقل مکان کند.
وی اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد بیماری این ماهی به واسطه تغذیه از لجن حاوی باکتری بوده و این بیماری مشترک بین انسان و ماهی نیست و به همین دلیل نگرانی در سلامت آب وجود ندارد.
نتیجه قطعی آزمایشها مربوط به مرگ ماهیان در اردبیل
صالحی افزود: علاوه بر این به دلیل اینکه بیماری در گونه خاص کاراس که ماهی مهاجمی است و در کوتاه مدت زاد و ولد بالا دارد، حادث شده هرگونه فرضیه مسمومیت با سم و آلودگی آب را رد میکند.
وی به وضعیت مطلوب کارشناسی بیماریهای آبزی در استان اشاره و تأکید کرد: در واقع نتایج اولیه آزمایشات با نتایج قطعی تطابق دارد.
احتمال تکرار مرگ ماهیان
مدیر کل دامپزشکی استان همچنین با تأکید به اینکه لازم است جمعیت ماهیان کاراس کاهش یابد، اضافه کرد: این ماهی به لحاظ غذایی ارزش ندارد اما میتواند به مصرف صنعتی برسد.
وی به ضرورت صید ماهی و متعادلسازی آن اشاره و عنوان کرد: اگر این مهم اجرایی نشود سال آینده وضعیت به مراتب حادتری خواهیم داشت.
صالحی با تأکید به اینکه حذف این گونه زمانبر است، افزود: در حال حاضر باکتری به گونههای دیگر اثری نگذاشته و کیفیت آب مشکلی ندارد اما بیتوجهی به متعادلسازی جمعیت ماهی موجب میشود سال آینده مرگ ماهیان تکرار شود.
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