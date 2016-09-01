به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت جوادالائمه(ع)، مراسم ویژه‌ای در آستان مقدس فرزند بزرگوار ایشان، امامزاده موسی مبرقع(ع) تدارک دیده شده است.

این مراسم پنجشنبه ۱۱ شهریور بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در محل بقعه متبرکه این امامزاده واجب‌التعظیم آغاز می‌شود.

سخنرانی حاج شیخ حسین انصاریان و مداحی حاج حسن اخباری بخش‌های مختلف این مراسم را تشکیل می‌دهد.

همچنین قرار است برنامه غبارروبی ضریح مطهر امامزاده موسی مبرقع(ع)، از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱۲ شهریورماه در این مکان مقدس برگزار شود.

این برنامه مزین خواهد بود به حضور یکی از خادمان بزرگ اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، مرجع شیعیان، آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی که در نشر معارف علوی و خدمت به فرهنگ تشیع، نقشی بی‌بدیل دارد.

همچنین روز جمعه ۱۲ شهریور از ساعت ۹ تا هنگام اذان ظهر، مجلس سوگواری با سخنرانی خطبا و وعاظ و مداحی ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع(ع) برگزار می‌شود.

علاوه بر این مطابق روال همیشگی، مراسم قرائت حدیث شریف کساء و زیارت عاشورا در روز چهارشنبه یعنی روز زیارت امام جواد(ع)، قبل و بعد از نماز مغرب و عشا در این مکان مقدس برگزار شود.

ثبت نام از خدام افتخاری برای این بقعه متبرکه نیز همزمان با مراسم مذکور صورت می‌گیرد.

آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع(ع) فرزند امام جواد(ع) از جمله بقاع متبرکه شاخص و مشهور قم به شمار می‌رود که زائرانی از اقصی نقاط ایران و جهان، در ایام مختلف سال به آن مشرف می‌شوند.

این بقعه خیابان طالقانی (آذر) کوی ۵۹ قرار دارد.