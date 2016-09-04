بهروز مفید تهیه کننده سریال «یکتا» به کارگردانی شهرام شاه حسینی درباره روند تولید این مجموعه به خبرگزاری مهر گفت: تا کنون ۶۰ درصد کار ضبط شده و گروه بازیگران این روزها در خیابان فرشته جلوی دوربین می روند.

وی افزود: در پی هماهنگی که بین تهیه کننده و کارگردان با مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما انجام شد به این نتیجه رسیدیم که بعد از این مجموعه تلویزیونی «یکتا» با نام اولیه خود یعنی «هشت و نیم دقیقه» رسانه ای شود.

این تهیه کننده توضیح داد: از ابتدا طرحی که به تلویزیون ارائه شد بر اساس بخشی از محتوای داستان نامش «هشت و نیم دقیقه» بود اما مدیران آن زمان ترجیح دادند که عنوان عوض شود و ما نام شخصیت اصلی داستان را انتخاب کردیم. با هماهنگی هایی که هم اکنون انجام شد از این به بعد این مجموعه با همان نام «هشت و نیم دقیقه» رسانه ای می شود.

بهروز مفید در پایان بیان کرد: تولید سریال تلویزیونی «هشت و نیم دقیقه» تا قبل از آبان ماه به پایان می رسد و برای پخش از شبکه دو سیما در آبان ماه بعد از محرم آماده می شود.

مجموعه تلویزیونی ۲۶ قسمتی «هشت و نیم دقیقه» به قلم علی دادرس و آزیتا ایرایی با محوریت موضوعی همدلی و ایثار در یک خانواده ایرانی به نقش مهم و تاثیر گذار زن در سرپرستی و تربیت فرزند بعد از فوت همسر و دفاع از حقوق و کیان خانواده در این شرایط می پردازد.

شبنم قلی خانی، سام درخشانی، آشا محرابی و پژمان بازغی برخی بازیگران این سریال هستند.