رهاورد شبکه دو برای پاییز و زمستان/ ۳ سریال در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، از اول آبان ماه ملودرام خانوادگی «هشت و نیم دقیقه» از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۱:۳۰ به مخاطبان این شبکه تقدیم خواهد شد.

«هشت و نیم دقیقه» به تهیه‌کنندگی بهروز مفید، کارگردانی شهرام شاه حسینی و نگارش آزیتا ایرایی، علی دادرس و بابک کایدان با محوریت موضوعی همدلی و ایثار در یک خانواده ایرانی به نقش مهم و تاثیرگذار زن در سرپرستی و تربیت فرزند بعد از فوت همسر و دفاع از حقوق و کیان خانواده در این شرایط می‌پردازد.

در این سریال بازیگرانی چون پژمان بازغی، سام درخشانی، شبنم قلی خانی، آشا محرابی، سیامک اطلسی، بهرنگ علوی، مزدک رستمی، الهه حصاری و ... به ایفای نقش پرداخته اند.

از ۱۳ آذر ماه و پس از پایان سریال «هشت و نیم دقیقه» که مصادف با جشن ها و اعیاد ماه ربیع الاول است، شبکه دو سریال طنز ۴۰ قسمتی «همسایه ها» به کارگردانی مهران غفوریان، تهیه کنندگی علیرضا سبط احمدی و نگارش مجتبی چراغعلی را با حضور بازیگرانی چون جواد رضویان، مهران غفوریان، بهاره رهنما، سیروس گرجستانی و ... به بینندگان شبکه دو سیما تقدیم خواهد کرد.

همچنین گروه فیلم و سریال شبکه دو علاوه بر دو سریال «هشت و نیم دقیقه» و «همسایه ها» سریال «آرام می گیریم» را با همکاری انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و با محوریت امنیت در خانواده و جامعه را در دست تهیه داشته که از ابتدای بهمن ماه از این شبکه پخش خواهد شد.

این سریال به کارگردانی روح الله سهرابی، تهیه کنندگی فرهاد گلی، نویسندگی فریدون فرهودی و فروغ فروهیده و مجموعه ای از بازیگران نام آشنای سینما و تلویزیون همچون آتیلا پسیانی، مجید صالحی، هوشنگ توکلی، ثریا قاسمی، نسرین مقانلو، لعیا زنگنه، لیلا اوتادی، کاظم بلوچی، کامران تفتی، آشا محرابی، نگار عابدی، علی اوسیوند، محمد فیلی، مهدی سلوکی، میرطاهر مظلومی، شهرزاد کمال زاده، حمید هدایتی، مونا فرجاد، نسرین نکیسا، محمود مقامی، ارسلان قاسمی، حسین اکبری، مهسا هاشمی و ... در ٤٨ قسمت تهیه شده است.