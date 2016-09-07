۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۴۹

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک:

مشکلات اشتغال و درمان فرزندان شهدا و ایثارگران قرچک پیگیری می شود

قرچک-رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک گفت: برخی مشکلات و دغدغه های موجود فرزندان شهدا و ایثارگران در حوزه اشتغال، درمان و غیره پیگیری می شود.

آزمان کادری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که خدمت به خانواده معظم شهدا و ایثارگران وظیفه و رسالت بزرگی است، اظهار داشت: خانواده معظم شهدا و ایثارگران برای عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی از بهترین سرمایه های خود گذشتند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک افزود: صبر و ایستادگی خانواده معظم شهدا و ایثارگران، اعتلای امروز ایران اسلامی را رقم زده است.

وی ادامه داد: بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک نیز تلاش دارد تا خدمت رسانی به خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان را گسترش دهد و در این راستا تلاش های مستمری انجام شده است.

کادری با تشریح برخی از دغدغه های موجود در میان خانواده معظم شهدا و ایثارگران به ویژه فرزندان آنان گفت: برخی مشکلات و دغدغه های موجود فرزندان شهدا و ایثارگران در حوزه اشتغال، درمان و غیره پیگیری می شود.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک یادآور شد: با استفاده از ظرفیت های مختلف و در سایه تعامل با ادارات و نهادهای گوناگون، تلاش داریم تا خدمات خود را به جامعه ایثارگری شهرستان بسط و گسترش دهیم.

