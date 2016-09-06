هیات نظامی کشور ایتالیا از دانشگاه دافوس ارتش بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، هیات بلند پایه نظامی از ارتش کشور ایتالیا صبح امروز سه شنبه با حضور در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران (دافوس) از این دانشگاه به عنوان عالی ترین مرکز آموزش علمی در سطح ارتش بازدید کرد.

اعضای این هیات پنج نفره به ریاست دریادار «روبرتو کیاماچلا» جانشین معاون عملیات و رئیس اداره روابط عمومی ارتش ایتالیا به منظور توسعه روابط فی ما بین با حضور در دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا با امیر سرتیپ دوم ولی وند، فرمانده این دانشگاه دیدار و گفت و گو کردند.

در این دیدار هیات نظامی کشور ایتالیا با ماموریت دافوس آجا، شرایط عمومی پذیرش دانشجویان، سیستم های آموزشی و پژوهشی، توانایی های دافوس، ارزش مقطع تحصیلی و امتیازات دوره های دافوس آجا برای ادامه تحصیل افسران، آشنا شدند.

بازدید از کلاس های آموزشی، دیدار چهره به چهره با دانشجویان و بازدید از موزه نظامی این دانشگاه از برنامه های بازدید هیات نظامی ایتالیایی در دافوس آجا بود.

گفتنی است بازدید هیات یاد شده ی از نیروهای مسلح کشورمان در راستای انجام تعاملات نظامی با کشورهای دوست از روز گذشته(دوشنبه) آغاز شد و تا چهارشنبه ۱۸ شهریور ادامه خواهد داشت.