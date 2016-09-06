نمایشگاه نقاشی دو بانوی هنرمند در نهاوند دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نقاشی آثار «پریا پروردی» و «نوشین نصرتی» ظهر سه شنبه با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند و جمعی از مسئولان شهرستان نهاوند گشایش یافت.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند در حاشیه آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: هنر مجموعهای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که در راستای اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی و یا بهمنظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق میشوند.
وی با اشاره به اینکه هنر توان و مهارت خلق زیبایی است، گفت: هنرمندان نهاوندی بهواقع توانستهاند به این مهم دست یابند و این موضوع را در تمامی آثار هنری تولیدشده توسط این هنرمندان بهصورت ملموس درک کنیم.
مصباح بابیان اینکه امروز در این نمایشگاه شاهد خلق آثاری هستیم که چشمان هر به بینندهای را مجذوب خود میکند، گفت: برپایی نمایشگاه از آثار هنرمندان باعث رشد، توسعه، تقویت و تشویق فعالان و علاقهمندان به هنر در سطح شهرستان میشود.
محمود مصباح عنوان کرد: مجموعه اداره ارشاد نهاوند تمام تلاش خود را برای فراهم آوردن فضایی آرام، مطلوب و درخور شان هنرمندان خواهد داشت تا شاهد رشد و بالندگی هر چه بیشتر این افراد در عرصههای مختلف استانی و کشوری باشیم .
وی افزود: این نمایشگاه نقاشی شامل ۵۰ اثر در تکنیکهای رنگ و روغن، آبرنگ، مداد رنگی و مینیاتور و با موضوع آزاد بوده و به مدت ۱۰ روز در محل دائمی نمایشگاه هنرهای تجسمی نهاوند آماده بازدید علاقهمندان و هنردوستان است .
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