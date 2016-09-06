به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مفهوم آیرونی» نوشته سورن کیِرکگور با ترجمه صالح نجفی روز سه‌شنبه ۲۳ شهریور در قالب نشست هفتگی شهر کتاب مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

این اثر فیلسوف مذکور برجسته‌ دانمارکی، به تازگی با ترجمه‌ صالح‌ نجفی توسط نشر مرکز منتشر شده است. این کتاب، رساله‌ کیرکگور است؛ رساله‌ای در باب آیرونی و به ویژه آیرونی سقراطی. کیرکگور معتقد بود آیرونی برای فلسفه‌ نظری از حیث نسبت نظرورزی با شک واجد اهمیت است.

در عصری که همگان از اهمیت شک برای علم و دانشوری می‌گویند باید گفت آیرونی همان نسبتی را با زندگی شخصی دارد که شک با علم. همان طور که دانشمندان معتقدند بدون شک هیچ علم حقیقی میسر نمی‌شود، می‌توان گفت بدون آیرونی هیچ نوع زندگی حقیقتا انسانی امکان نمی‌پذیرد.

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه ۲۳ شهریور از ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «مفهوم آیرونی» اختصاص دارد که با حضور علی معظمی، محسن ملکی و صالح نجفی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.