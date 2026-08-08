به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در پیامی به به مناسبت روز خبرنگار گفت: «هفدهم مرداد هر سال، روز خبرنگار، فرصت مغتنمی برای پاسداشت انسان‌هایی است که با قلم، تصویر و روایت صادقانه خود، آگاهی، امید و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را زنده نگه می‌دارند و با روشنگری، زمینه‌ساز توسعه پایدار و پیشرفت همه‌جانبه کشور می‌شوند.



خبرنگاران حوزه خطیر سلامت، شرکای راهبردی نظام سلامت، روایتگران تلاش‌های خاموش جامعه پزشکی و حلقه اتصال میان جامعه پزشکی، مردم و مسئولان هستند.



جامعه پزشکی ایران امروز با هزاران مرکز بهداشتی و درمانی، صدها هزار عضو دانشمند، متعهد و خدوم و ارائه میلیون‌ها خدمت تشخیصی، درمانی، آموزشی و پیشگیرانه در هر روز، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های ملی کشور به شمار می‌رود. پیشرفت‌های علمی جامعه پزشکی ایران در بسیاری از عرصه‌ها هم‌تراز استانداردهای روز جهان است و این دستاوردهای ارزشمند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت دقیق، منصفانه، امیدآفرین و حرفه‌ای رسانه‌هاست.



رسانه‌های مسئول با معرفی این موفقیت‌ها، علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، امید به آینده را در جامعه افزایش داده و سرمایه اجتماعی نظام سلامت را ارتقا می‌بخشند. از سوی دیگر، انعکاس دقیق، کارشناسانه و منصفانه کاستی‌ها و چالش‌های حوزه سلامت نیز می‌تواند مسئولان را در تصمیم‌گیری‌های صحیح، اصلاح سیاست‌ها و ارتقای کیفیت خدمات یاری رساند.



در عین حال، انصاف رسانه‌ای اقتضا می‌کند که معدود تخلفات فردی، که ممکن است در هر صنف و حرفه‌ای رخ دهد، هرگز به‌عنوان چهره غالب جامعه بزرگ، فداکار، اخلاق‌مدار و خدمتگزار پزشکی کشور به تصویر کشیده نشود. معیار قضاوت درباره جامعه پزشکی باید میلیون‌ها خدمت صادقانه، ایثارگرانه و مسئولانه‌ای باشد که هر روز در اقصی نقاط کشور به مردم عزیز ارائه می‌شود، نه استثناهای معدودی که با عملکرد اکثریت قاطع جامعه پزشکی هیچ سنخیتی ندارد.



خوشبختانه با تعاملات سازنده و ارزشمندی که در سال‌های اخیر میان سازمان نظام پزشکی و اصحاب رسانه شکل گرفته است، بخش عمده‌ای از خبرنگاران شریف، حرفه‌ای و متعهد کشور با رعایت همین اصول، تصویری واقع‌بینانه، منصفانه و امیدبخش از نظام سلامت ارائه کرده‌اند که جای تقدیر و سپاس فراوان دارد.



بی‌تردید آینده موفق نظام سلامت، بدون همراهی خبرنگاران و رسانه‌های حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیر و امیدآفرین، قابل تحقق نیست.



امید است این همراهی ارزشمند، روزبه‌روز مستحکم‌تر شود و با همدلی جامعه پزشکی و اصحاب رسانه، آینده‌ای سالم‌تر، آگاه‌تر، امیدوارتر و پرافتخارتر برای ایران عزیز رقم بخورد.



اینجانب، به نمایندگی از جامعه پزشکی کشور، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیدان سرفراز عرصه خبر، از همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که با صداقت، مسئولیت‌پذیری و تعهد حرفه‌ای، پیام جامعه پزشکی را به‌درستی به مردم منتقل کرده‌اند، دستاوردهای علمی کشور را بازتاب داده‌اند، امید اجتماعی را تقویت نموده‌اند و در ارتقای سلامت و افزایش سواد سلامت نقش‌آفرین بوده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی آنان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.



و امیدوارم در آینده‌ای نزدیک، با همراهی همه ارگان‌های حوزه سلامت، بتوانیم با ایجاد «جایزه ملی سالانه خبرنگار سلامت»، به‌طور عملی از زحمات این عزیزان قدردانی نماییم.»