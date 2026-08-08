پس از سه دهه تلاش حفاظتی؛ مارال در آستانه بازگشت به ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر، داود غنیپور روز شنبه به همراه رئیس پارک ملی ارسباران و رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش استان، با حضور در سایت آینالو، آخرین بررسیها و هماهنگیهای میدانی و فنی مورد نیاز برای اجرای این برنامه را انجام دادند.
غنیپور در تشریح این بازدید گفت: این بررسیها با هدف آمادهسازی محل زندهگیری و فراهمسازی الزامات لازم برای انجام معاینات دامپزشکی، نمونهبرداریهای ژنتیکی و بهداشتی، نصب گردنبندهای ردیاب ماهوارهای، ارزیابی زیرساختهای اجرایی و بررسی سایر ملاحظات فنی و حفاظتی پیش از مرحله رهاسازی انجام شد.
وی افزود: برنامه احیا و معرفی مجدد مارال در ذخیرهگاه زیستکره ارسباران، حاصل بیش از سه دهه اقدامات حفاظتی، مدیریت جمعیت، تقویت ذخیره ژنتیکی و فرآیند بازوحشیسازی این گونه ارزشمند است و اکنون پس از طی مراحل فنی، علمی و کارشناسی، در آستانه ورود به مرحله رهاسازی قرار دارد.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و علمی این برنامه خاطرنشان کرد: تمامی مراحل معرفی مجدد مارال باید بر اساس ملاحظات علمی، دامپزشکی و حفاظتی و با رعایت کامل الزامات زیستمحیطی انجام شود.
وی ادامه داد: پایش مستمر جمعیت پس از رهاسازی نیز با بهرهگیری از فناوریهای نوین، از جمله سامانههای ردیابی، در دستور کار قرار خواهد داشت و این موضوع نقش مهمی در ارزیابی موفقیت برنامه و مدیریت جمعیت ایفا میکند.
غنیپور تأکید کرد: موفقیت برنامه بازگشت مارال به زیستگاه تاریخی خود، تنها به مرحله رهاسازی محدود نمیشود، بلکه استمرار پایش، ارزیابی وضعیت جمعیت، حفاظت مؤثر از زیستگاه و استفاده از ظرفیت جوامع محلی و حفاظت مشارکتی از ارکان اساسی این برنامه است.
وی گفت: بازگشت مارال به ارسباران نتیجه سالها تلاش و سرمایهگذاری حفاظتی برای حفظ و تقویت این گونه ارزشمند است و اجرای موفق این برنامه میتواند گامی مهم در احیای بخشی از تنوع زیستی و تقویت جایگاه ارسباران بهعنوان یکی از مهمترین زیستگاههای طبیعی کشور باشد.
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