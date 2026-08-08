به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس صبح شنبه در آیین نکوداشت خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات استان گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: فلسفه نامگذاری هر روز در تقویم، در حقیقت یادآوری خدمات ارزشمند و قدردانی از تلاشهای هر قشر از جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه قدردانی از اقشار مختلف بهویژه خبرنگاران نباید محدود به یک روز خاص باشد، افزود: تقدیر و توجه به فعالان عرصه رسانه باید در تمام ایام سال استمرار داشته باشد؛ چراکه این نگاه مداوم، به ماندگاری و تداوم کار، فکر، اندیشه و خدمات آنان منجر خواهد شد.
استاندار گیلان با اشاره به نقش کلیدی رسانهها در بهرهگیری از فرصتها و معرفی ظرفیتهای استان برای اثرگذاری مضاعف، تصریح کرد: اصحاب رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی، ناخودآگاه هر مطلب، اشاره و دیدگاهشان در جامعه تأثیرگذار است و این تأثیرگذاری، مسئولیت آنان را دوچندان میکند.
حقشناس با بیان اینکه گیلان با وجود ظرفیتهای بینظیر تاریخی و طبیعی، امروز با مشکلات عدیده زیستمحیطی از جمله کمبود آب، ضعف زیرساختها، شبکه فاضلاب و معضل دفع زباله مواجه است، خاطرنشان کرد: حل این مسائل نیازمند اراده و اهتمام ویژه است و فارغ از ظرفیتهای خدادادی، در صورت رسیدگی اصولی به این چالشها، شاهد اتفاقات خوبی برای استان خواهیم بود.
وی در پایان ضمن تأکید بر جایگاه ویژه گیلان در بین سایر استانها، از خبرنگاران خواست با انعکاس دقیق و بهموقع مسائل و همچنین معرفی هرچه بیشتر پتانسیلهای استان، نقش مؤثر خود را در توسعه و آبادانی گیلان ایفا کنند.
نظر شما