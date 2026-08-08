استاندار کردستان: حفظ وحدت و انسجام ملی اولویت امروز جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی صبح شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی کردستان، با اشاره به شرایط کشور در دوره جنگ رمضان اظهار کرد: پیش از آغاز جنگ، با توجه به تدابیر اتخاذشده در شورای تأمین استان، قرارگاه اقتصادی کردستان تشکیل شد و مجموعه اختیارات دولت در حوزه اقتصادی در کنار ظرفیتهای ایجادشده از سوی شورای تأمین، برای مدیریت شرایط در اختیار این قرارگاه قرار گرفت.
وی افزود: شکلگیری این قرارگاه با هدف پیشبینی نیازها، مدیریت منابع و جلوگیری از بروز اختلال در روند تأمین کالا و خدمات انجام شد و خوشبختانه با همکاری دستگاههای مختلف و همافزایی شکلگرفته در استان، کمبود قابل توجهی در استان ایجاد نشد.
همافزایی دستگاهها زمینهساز تابآوری اجتماعی شد
استاندار کردستان ادامه داد: همکاری و همراهی مجموعههای مختلف در مدیریت شرایط جنگی، علاوه بر کنترل مسائل اقتصادی، در تقویت تابآوری اجتماعی نیز مؤثر بود و نشان داد که همدلی و هماهنگی دستگاهها میتواند در شرایط دشوار، ظرفیتهای استان را فعال کند.
لهونی با بیان اینکه قرارگاه اقتصادی کردستان همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد، گفت: این قرارگاه تا پایان شرایط جنگی فعال خواهد بود و جلسات آن برای رصد وضعیت اقتصادی، بررسی نیازهای استان و اتخاذ تصمیمهای لازم برگزار میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ وحدت و انسجام را یکی از مهمترین نیازهای جامعه دانست و تصریح کرد: رهبر شهید در دوران حیات خود یکی از محورهای وحدت و انسجام در کشور بودند و حضور گسترده مردم در مراسم تشییع ایشان نیز نشاندهنده عمق همبستگی و پیوند مردم با آرمانهای انقلاب و نظام بود.
استاندار کردستان تأکید کرد: امروز رسالت همه مسئولان و فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این است که برای حفظ این وحدت و انسجام تلاش کنند و اجازه ندهند اختلافات و مسائل حاشیهای به سرمایه اجتماعی جامعه آسیب بزند.
لهونی با اشاره به اهمیت پرهیز از ایجاد اختلاف در کردستان، گفت: این موضوع باید به صورت جدی در برنامههای فرهنگی استان مورد توجه قرار گیرد و دستگاههای فرهنگی میتوانند با تقویت گفتوگو، همدلی و مشارکت اجتماعی، زمینه انسجام بیشتر جامعه را فراهم کنند.
وی یکی از دستاوردهای مهم سالهای اخیر در کردستان را تغییر رویکرد نسبت به استان عنوان کرد و افزود: کمرنگ شدن نگاه صرفاً امنیتی و تقویت نگاه فرهنگی به کردستان از دستاوردهای ارزشمند این مسیر است و باید این روند با جدیت ادامه پیدا کند.
نگاه فرهنگی جایگزین نگاه امنیتی شود
استاندار کردستان خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم نگاه فرهنگی بیش از گذشته جایگزین نگاه امنیتی شود تا ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و مردمی استان به شکل مطلوبتری مورد استفاده قرار گیرد و رهنمودهای رهبر شهید در سفر به کردستان با قوت بیشتری به نتیجه برسد.
لهونی در ادامه به موضوع مصرف انرژی نیز اشاره کرد و گفت: نهادینه کردن فرهنگ صحیح مصرف انرژی یکی از ضرورتهای امروز جامعه است، چرا که شرایط جنگی موجب تشدید ناترازیها شده و مدیریت این مسئله نیازمند همراهی مردم و دستگاههای اجرایی است.
وی تأکید کرد: دستگاههای متولی باید در کنار اقدامات زیرساختی، بر فرهنگسازی و افزایش تابآوری جامعه در حوزه انرژی تمرکز کنند تا با مدیریت صحیح مصرف، بخشی از فشار ناشی از ناترازیها کاهش یابد.
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