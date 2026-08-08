محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش عملیات امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان اصفهان در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت، نیروهای امدادی هلالاحمر به ۵۳ مورد حادثه در سطح استان امدادرسانی کردند.
وی افزود: در حوادث ثبتشده طی این مدت، ۱۲۸ نفر حادثهدیده از خدمات امدادی بهرهمند شدند که از این تعداد، ۱۰۹ نفر بهصورت سرپایی درمان شدند و ۳۴ نفر نیز برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی، یک نفر به مکان امن منتقل شد و ۲ مورد عملیات نجات فنی نیز توسط نیروهای امدادی استان انجام گرفت.
مومنی با بیان اینکه ۱۴۴ نیروی عملیاتی در قالب ۵۴ تیم عملیاتی در مأموریتهای هفته گذشته مشارکت داشتند، تصریح کرد: برای اجرای این عملیاتها، ۴۵ دستگاه خودروی نجات و امدادی به کار گرفته شد.
وی با اشاره به نوع حوادث رخ داده در استان گفت: بیشترین مأموریتهای امدادی مربوط به حوادث ترافیکی با ۲۸ مورد بوده است. پس از آن، ۱۴ مورد مراجعه حضوری، ۵ مورد فوریت پزشکی، ۲ مورد حوادث صنعتی و کارگاهی، ۲ مورد حوادث مرتبط با محیطهای آبی، یک مورد حادثه کوهستان و یک مورد مفقودی در آمار عملیاتهای این مدت ثبت شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با اشاره به پراکندگی حوادث در شهرستانهای مختلف استان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش، پرحادثهترین شهرستانهای استان در هفته گذشته در نقشه عملیاتی مشخص شدهاند و نیروهای امدادی متناسب با نوع حادثه و موقعیت جغرافیایی، خدمات لازم را ارائه کردهاند.
مومنی تأکید کرد: مرکز عملیات اضطراری هلالاحمر استان اصفهان بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی و اعزام نیرو به حوادث مختلف است و از شهروندان درخواست میشود در زمان بروز حوادث، ضمن حفظ خونسردی، از طریق مسیرهای ارتباطی امدادی، موارد را به سرعت اطلاعرسانی کنند.
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