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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۵۶

با حضور وزیر اطلاعات؛

 همایش روز ملی مبارزه با استعمار در دلوار برگزار شد

 همایش روز ملی مبارزه با استعمار در دلوار برگزار شد

بوشهر - همایش روز ملی مبارزه با استعمار و گرامیداشت شهید رئیسعلی دلواری با حضور وزیر اطلاعات در دلوار شهرستان تنگستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش روز ملی مبارزه با استعمار به مناسبت ۱۲ شهریور سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه روز سه‌شنبه در سالن ورزشی شهید جمادی دلوار آغاز شد.

سخنران ویژه این مراسم، حجت‌الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات خواهد بود.

شهید رئیسعلی دلواری سردار مبارز جنوب ایران در کشاکش جنگ اول جهانی و در حمله انگلیسی‌ها به بوشهر، رشادت بسیاری از خود نشان داد و تا پای جان برای دفاع از خاک ایران و بوشهر در مقابل استعمار انگلیس ایستاد به شهادت رسید.

برنامه‌های متنوعی برای بزرگداشت یادواره شهید رئیسعلی دلواری در نظر گرفته شده که به ترتیب و بر اساس برنامه زمان‌بندی برگزار خواهند شد.

کد مطلب 3763041

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