به گزارش خبرگزاری مهر، میگل لیتین فیلمساز ضدکودتای شیلیایی که به عنوان مهمان ویژه بخش بین الملل جشنواره مردمی فیلم «عمار» به ایران آمد به تماشای فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» ساخته ابوالقاسم طالبی نشست.

لیتین که به خاطر جذابیت فیلم دو بار آن را تماشا کرد پس از نمایش آن اظهار کرد: «یتیم خانه ایران» به عنوان یک روایت تاریخی از لحاظ هنری، فنی و محتوایی، فیلم بسیار خوبی است و مصداق اثری است که من آن را تحسین می‌کنم.

این کارگردان بیان کرد: فیلمسازان باید تاریخ و اتفاقات تاریخی را به تصویر بکشند و «یتیم خانه ایران» به خوبی از پس این کار برآمده است.

«یتیم خانه ایران» داستان قحطی و خشکسالی عظیم ایران را در سال‌های ۱۲۹۵ تا ۱۲۹۷ در کوران جنگ اول جهانی و در زمان اشغال ایران به دست قوای بیگانه روس و انگلیس روایت می کند.

«یتیم خانه ایران» با دریافت پروانه نمایش، طبق برنامه ریزی های انجام شده از نیمه دوم مهرماه سال جاری به اکران عمومی درمی آید.