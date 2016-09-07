  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۳۹

فیلمساز شیلیایی:

«یتیم خانه ایران» را تحسین می‌کنم/ روایتی خوب از تاریخ

«یتیم خانه ایران» را تحسین می‌کنم/ روایتی خوب از تاریخ

میگل لیتین فیلمساز ضدکودتای شیلیایی درباره فیلم «یتیم خانه ایران» بیان کرد که این اثر از لحاظ هنری، فنی و محتوایی فیلم بسیار خوبی است و آن را تحسین می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، میگل لیتین فیلمساز ضدکودتای شیلیایی که به عنوان مهمان ویژه بخش بین الملل جشنواره مردمی فیلم «عمار» به ایران آمد به تماشای فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» ساخته ابوالقاسم طالبی نشست.

لیتین که به خاطر جذابیت فیلم دو بار آن را تماشا کرد پس از نمایش آن اظهار کرد: «یتیم خانه ایران» به عنوان یک روایت تاریخی از لحاظ هنری، فنی و محتوایی، فیلم بسیار خوبی است و مصداق اثری است که من آن را تحسین می‌کنم.

این کارگردان بیان کرد: فیلمسازان باید تاریخ و اتفاقات تاریخی را به تصویر بکشند و «یتیم خانه ایران» به خوبی از پس این کار برآمده است.

«یتیم خانه ایران» داستان قحطی و خشکسالی عظیم ایران را در سال‌های ۱۲۹۵ تا ۱۲۹۷ در کوران جنگ اول جهانی و در زمان اشغال ایران به دست قوای بیگانه روس و انگلیس روایت می کند.

«یتیم خانه ایران» با دریافت پروانه نمایش، طبق برنامه ریزی های انجام شده از نیمه دوم مهرماه سال جاری به اکران عمومی درمی آید.

کد مطلب 3763306
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ابوالقاسم IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام جناب آقای ابوالقاسم طالبی زنده باشی الهی هزار سال متشکرم خدا سایتتون سر ایران باشه همیشه قهرمان به شما افتخار می کنم ابوالقاسم پیری 🙏🙏🙏♥️♥️♥️🌸🌸🌸🤞✌️ مرگ بر انگلیس خبیث استعمارگر استثمارگر شیطان بزرگ

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها