تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگارمهر، یداله شمایلی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، در مرکز پرورش ماهی در قفس در لاریم، با اشاره به اهمیت آبزی پروری، اظهار داشت: با توجه به شرایط سیل و دریاها در شمال و جنوب کشور، ذخایر آبی کاهش پیدا کرده و به لحاظ برداشت های بی رویه از آبهای زیرزمینی و کاهش بارندگی و خشکسالی، کشور دچار تنش های آبی شده است.

مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر، به سیاست وزارتخانه جهادکشاورزی مبنی بر تولید ۲۰۰ هزارتن ماهی در قفس در یک برنامه ۵ ساله، اشاره کردو گفت: مؤسسه جهاد نصر در پرورش آبزیان ورود پیدا کرده و در نظر دارد در یک برنامه ۱۰ ساله افق ۱۴۰۴ تولید ۸۰ هزارتن از آبزیان را برنامه ریزی کند.

وی ادامه داد: در این برنامه پرورش سالانه ۶۰ هزارتن ماهی در قفس، ۱۰ هزارتن تولید گوشت ماهیان خاوباری و استحصال ۱۰۰ تن خاویار، ۱۰ هزارتن گوشت میگو در دریای شمال و جنوب انجام خواهدشد.

وی با بیان اینکه مزیت های پرورش ماهی در قفس از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: اختصاص ۵ هزارو ۸۰۰ کیلومتر از سواحل دریای خزر ، خلیج فارس و دریای عمان برای تولید یک میلیون تن ماهی به روش پرورش ماهی در قفس، یکی از طرحهای الویت دار اقتصاد مقاومتی است.

شمایلی در خصوص مزایای پرورش ماهی در قفس گفت: تأمین امنیت غذایی، پیشگیری از صید بی رویه، تولید با کیفیت، اشتغال پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری و استفاده ارزان اقتصادی از آب دریا با آبهای محدود داخلی از مزایای تولید ماهیان به روش پرورش در قفس است.

مدیرعامل مؤسسه جهادنصر ، بیان کرد: تاکنون ۳۰ مرکز تولید ماهی در قفس و ۴۰ مرکز پشتیبانی در سواحل شمال، جنوب، خلیج فارس و دریای عمان ایجاد شده است که پیش بینی می شود برای ۳۰ هزارنفر بطور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شغل شود.

وی هزینه تولید ۸۰ هزارتن ماهی در قفس را ۳ هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: ۱۰ هزار میلیارد ریال هزینه سرمایه ای جهت زیرساخت تولید و ۹ صد میلیارد ریال هزینه جاری و هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان جهت هزینه سرمایه ای و پشتیبانی مصرف می گردد.

شمایلی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه شرکت جهادنصر، یک مؤسسه عمومی غیردولتی است، عنوان کرد: این مؤسسه در راستای وظایف دولت در بحث آبزی پروری و شیلات را دنبال می کند.

مدیرعامل مؤسسه جهادنصر با اشاره به احیای اراضی دشت های ایران، افزود: در خوزستان و ایلام بزرگترین پروژه کشاورزی تاریخ ایران در ۵۵۰ هزار هکتار، را آغاز کردیم.