ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با هدف ارتقای ایمنی، افزایش کیفیت تردد و فراهمسازی شرایط مناسب برای سفر زائران، عملیات عمرانی و نگهداری در این محور با سرعت در حال اجراست.
وی اظهار کرد: تاکنون ۵۰ کیلومتر روکش آسفالت، ۴۰ کیلومتر لکهگیری و ۲۰ کیلومتر درزگیری در محورهای منتهی به پایانه مرزی تمرچین اجرا شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی افزود: این اقدامات در قالب برنامه آمادهسازی زیرساختهای اربعین و با هدف افزایش ایمنی کاربران جادهای، بهبود کیفیت روسازی، کاهش نواقص مسیر و تسهیل تردد زائران انجام شده و تا آغاز موج سفرهای اربعین، سایر عملیات پیشبینیشده نیز مطابق برنامه ادامه خواهد یافت.
شکری با تاکید بر اهمیت پایانه مرزی تمرچین بهعنوان یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران اربعین خاطرنشان کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با بسیج تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای عملیاتی، تلاش میکند شرایطی ایمن، روان و مناسب برای تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم کند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی تصریح کرد: علاوه بر اجرای عملیات بهسازی روسازی، سایر اقدامات از جمله خطکشی، نصب و نوسازی علائم، بهسازی شانه راه و آمادهسازی تأسیسات ایمنی نیز در محورهای منتهی به مرز تمرچین در حال انجام است تا زائران بتوانند با ایمنی و آرامش بیشتری از این مسیر تردد کنند.
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