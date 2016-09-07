احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش شطرنجباز همدانی در مسابقات زنده رود اصفهان اظهار داشت: هفتمین دوره مسابقات اوپن زنده رود اصفهان در خانه شطرنج اصفهان برگزار شد.
وی افزود: این مسابقات به روش سوئیسی و در ۹ دور برگزار شد و در آن بازیکنان دارای ریتینگ کمتر از ۲۲۰۰ شرکت داشتند.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به درخشش شطرنجباز همدانی گفت: شایان رحمتیان در این مسابقات با ۸ پیروزی و یک مساوی و کسب ۸.۵ امتیاز، موفق به کسب مقام قهرمانی شد.
بابایی عنوان کرد: رحمتیان هفته گذشته در مسابقات اوپن بینالمللی ابنسینا نیز مقام دوم جدول B را کسب کرده بود.
وی بابیان اینکه شناسایی استعدادها از وظایف هیئتهای ورزشی است، بیان کرد: خانوادهها نیز باید برای رسیدن به این مهم پایکار بیایند که در این راستا خطمشی و مسیر را برای خانوادهها فراهم میکنیم تا بهراحتی بتوانند فرزندان خود را در کلاسها ثبتنام کنند.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: در کلاسهای حرفهای شطرنج بهصورت کاملاً اصولی و علمی، شطرنج به کودکان آموزش داده میشود تا باعث خستگی و دلزدگی در کودکان نشود.
