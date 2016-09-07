۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۴۷

رئیس هیئت شطرنج استان همدان خبر داد:

درخشش شطرنج‌باز همدانی در مسابقات اوپن اصفهان

همدان-رئیس هیئت شطرنج استان همدان گفت: شطرنج‌باز همدانی در هفتمین دوره مسابقات اوپن زنده رود اصفهان به مقام قهرمانی رسید.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش شطرنج‌باز همدانی در مسابقات زنده رود اصفهان اظهار داشت: هفتمین دوره مسابقات اوپن زنده رود اصفهان در خانه شطرنج اصفهان برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات به روش سوئیسی و در ۹ دور برگزار شد و در آن بازیکنان دارای ریتینگ کمتر از ۲۲۰۰ شرکت داشتند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به درخشش شطرنج‌باز همدانی گفت: شایان رحمتیان در این مسابقات با ۸ پیروزی و یک مساوی و کسب ۸.۵ امتیاز، موفق به کسب مقام قهرمانی شد.

بابایی عنوان کرد: رحمتیان هفته گذشته در مسابقات اوپن بین‌المللی ابن‌سینا نیز مقام دوم جدول B را کسب کرده بود.

وی بابیان اینکه شناسایی استعدادها از وظایف هیئت‌های ورزشی است، بیان کرد: خانواده‌ها نیز باید برای رسیدن به این مهم پای‌کار بیایند که در این راستا خط‌مشی و مسیر را برای خانواده‌ها فراهم می‌کنیم تا به‌راحتی بتوانند فرزندان خود را در کلاس‌ها ثبت‌نام کنند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: در کلاس‌های حرفه‌ای شطرنج به‌صورت کاملاً اصولی و علمی، شطرنج به کودکان آموزش داده می‌شود تا باعث خستگی و دل‌زدگی در کودکان نشود.

