به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از مسئولان فرهنگی هنری کشور همزمان با درگذشت استاد موسیقی ایرانی زنده یاد فرهنگ شریف پیام های تسلیت جداگانه ای را منتشر کردند.

بینش عمیق و منش انسانی در کنار پنجه توانا

علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام تسلیت خود عنوان کرده است:

« انا لله و انا الیه راجعون / باکمال تاسف و تاثر خبر درگذشت هنرمند فرهیخته و والامقام استاد فرهنگ شریف دریافت گردید. آثار ارزشمند ،شاگردان هنرمند و فعالیت های گسترده فرهنگی و هنری ایشان ،نام فرهنگ شریف را در صدر فهرست نام آوران هنر موسیقی ایران قرار داده و یاد او را در حافظه مردم هنردوست ماندگار ساخته است.

دانش گسترده، بینش عمیق و منش انسانی در کنار پنجه توانا و نوای دلنشین تار فرهنگ شریف ،جمع دلداگان به استاد را در طول یک عمر فعالیت هنری افزود و فقدان وی ، همه دوستان، شاگردان و ارادتمندان وی را به سوگ نشاند.

اینجانب این ضایعه بزرگ را به جامعه هنری کشور به ویژه بازماندگان معزز آن هنرمند فقید تسلیت می گویم و برای روح آن مرحوم علو درجات ، آمرزش و آرامش مسالت دارم. علی مرادخانی /معاون وزیر»

سرو قامتان باغ، چقدر رفتنی اند...

فرزاد طالبی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در پیام تسلیت خود نوشته است:

«خبر رسید که استاد فرهنگ شریف ، آن جان زلال تکنوازی و بداهه نوازی تار إیرانی، پس از ماه ها همراهی صبورانه با بیماری، سحرگاه امروز هفدهم شهریور ماه به خلوت جاودان نغمه ها پیوست.

شخصیت ممتازی که با سیر در گستره ای روشن از توانمندی و خلاقیت و گواهی آثاری شگفت و وزین، «پیوند مهر»در بین «عاشقانه ها»ی هنر این سرزمین می زد و با پنجه شیرین و صدای متفاوت و ابریشمین تارش، آثاری ماندگار در عرصه همنوازی با نام آوران آواز ایرانی، به دوستداران فرهنگ این دیار، ارزانی می داشت.

برای آن روح گرامی و آسمانی، آرامش و آمرزش الهی و برای خانواده محترم و همسر همیشه همراهش و نیز جامعه شریف موسیقی، صبر و شکیبایی آرزومندیم.»

هنرمندی که با شرافت در موسیقی کشور فعالیت کرد

مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان هم در پیام تسلیت خود نوشته است:

«درگذشت استاد مسلم موسیقی، نوازنده و آهنگساز پیشکسوت تار «فرهنگ شریف» را که در طی دوران فعالیت‌های هنری، باشرافت در جهت اعتلای فرهنگ موسیقی کشور تلاش کرد، به خانواده محترم ایشان و اهالی موسیقی و دوستداران هنر ایران زمین صمیمانه تسلیت می‌گویم.

برای بازماندگان این هنرمند عزیز، از درگاه خداوند متعال صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.»