مهرداد شیخان کارگردان عرصه انیمیشن و مستند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های اخیر خود گفت: قرار است از اوایل مهرماه مستندی با عنوان «انیمیشن ایرانی» بسازم. برای این مستند بیش از یک سال تحقیق و پژوهش کرده ایم و در حال حاضر پیش تولید آن به پایان رسیده است و طبق پیش بینی های ما فیلمبرداری آن تا اواخر پاییز باید به پایان برسد.

وی افزود: ما برای ساخت این مستند علاوه بر گفتگوهای متعدد با افراد حرفه ای انیمیشن ایران و مراجعه به مکتوبات و آرشیو رخدادها، به آرشیوهای صدا و سیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فیلمخانه ملی و ... مراجعه کرده و به تحقیق پرداخته ایم. «انیمیشن ایرانی» به بررسی تاریخچه ۶ دهه از انیمیشن ایران می پردازد و پیدایش، عوامل و ضرورت های آن را از دهه ۳۰ به بعد بررسی می کند.

شیخان عنوان کرد: منابع پژوهشی ما اندک و پراکنده اند و تاکنون به جز چند رساله دانشجویی و کتابی که در دهه هفتاد به چاپ رسیده بود، به بررسی تاریخچه انیمیشن ایران پرداخته نشده است و به نظر من تحقیق و پژوهش و به تصویر کشیدن تاریخچه انیمیشن ایرانی که متاثر از هنر و ادبیات ایران است بسیار لازم و ضرروی است.

وی افزود: تهیه کنندگی این فیلم به عهده من و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و قرار است در ۶۰ دقیقه تهیه شود. البته با توجه به گستردگی موضوعات مورد نظر ما به نظرم زمان «انیمیشن ایرانی» بیش از این هم می شود.

این کارگردان بیان کرد: این مستند روایت‌محور است اما سعی می کنیم مصاحبه هایی با بزرگان این عرصه هم داشته باشیم. با توجه به رخداد جشنواره پویانمایی تهران و مخاطبان آن مایلم این اثر به این جشنواره برسد و بتوانیم «انیمیشن ایرانی» را در آن به نمایش بگذاریم.

وی در پایان با اشاره به عوامل این فیلم مستند خاطرنشان کرد: تاکنون حضور افرادی همچون بهروز شهامت به عنوان صداگذار، آرش زاهدی اصل به عنوان تدوینگر و مهرداد دفتری در این اثر قطعی شده است.