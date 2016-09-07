به گزارش خبرگزاری مهر، ایرانسل با هدف درک هرچه بهتر گستره فرهنگ عاشورا و حقایق اربعین حسینی(ع)، مسابقه مردمی ارائه ایده و طراحی اپلیکیشن‌های موبایلی مرتبط با اربعین حسینی را با هدف بسترسازی جهت توسعه ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به زائران و مجاوران و تسهیل زیارت کربلای معلی در ایام اربعین حسینی(ع) و رفع نیازهای شرکت‌کنندگان در این گردهمایی عظیم مذهبی برگزار می‌کند.

با توجه به حضور میلیونی عاشقان سیدالشهدا(ع) در مراسم با شکوه اربعین و سنت دیرینه خدمت‌رسانی و پذیرایی از زائران حسینی، ایرانسل نیز بر این اساس از تمامی صاحبان ایده و برنامه‌نویسان توانمند دعوت کرده که با شرکت در این مسابقه و ارائه ایده‌ها و خلق برنامه‌های کاربردی جدید و جذاب، ضمن مشارکت در این حرکت عظیم و کسب اجر معنوی، استعداد و مهارت خود را نیز ارزیابی کنند.

در این رقابت، از میان آثار ارسالی، ایده‌ها و نرم‌افزارهای برتر با موضوع «راهپیمایی میلیونی زائران کربلای معلی» و با محوریت سهولت زیارت و رفع نیازهای شرکت‌کنندگان در این گردهمایی انتخاب خواهند شد و ۵ ایده برتر داوری شده، تا مرحله بهره‌برداری مورد حمایت قرار می گیرند.

علاقمندان تا روز ۲۲ شهریور ماه مصادف با عید سعید قربان فرصت دارند تا ایده‌ها و طرح‌های خود را به دبیرخانه این مسابقه ارسال کنند. نرم‌افزارهایی که قبلا در مسابقه‌ها شرکت کرده‌اند و یا هم اکنون در بازارهای اپلیکیشن موبایلی در حال عرضه هستند نیز امکان شرکت در این رقابت را دارند و از این نظر محدودیتی در مسابقه وجود ندارد.

همچنین پدیدآورندگان و ایده‌پردازان می‌توانند در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی در این مسابقه شرکت کنند و هر ایده‌پرداز و پدیدآورنده می‌تواند فقط یک ایده یا اپلیکیشن را به دبیرخانه برگزاری مسابقات ارسال کند.

برنامه‌های ارسالی باید تحت سیستم‌عامل‌های Android، iOS، و یا Mobile Web App اجرا شوند و شرکت‌کنندگان می‌توانند جهت توضیح و تشریح ایده خود، فایل‌های متنی، تصویر، اسلاید و فیلم نیز به فرم ثبت ایده ضمیمه (upload) کنند.

ایده‌های ارسال شده بر اساس معیارهایی مانند خلاقیت موضوع، تشخیص نیاز یا خلق نیازهای جدید، نحوه پیاده‌سازی و قابلیت تبدیل شدن ایده به برنامه داوری می‌شوند. معیار داوری اپلیکیشن‌های ارسال شده نیز استراتژی محتوای نرم افزار، طراحی رابط کاربری(UI) و تجربه کاربری(UX)، عملکرد و اثربخشی خواهد بود.

پس از پایان زمان ارسال برنامه‌ها و ایده‌ها، بررسی اولیه بر روی آن‌ها انجام شده و آثار واجد شرایط به مرحله بعد راه خواهند یافت. در این مرحله، داوران بررسی‌های لازم را با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده انجام می‌دهند و آثار برگزیده جهت پیاده‌سازی و بهره‌برداری در گردهمایی اربعین حسینی(ع) انتخاب خواهند شد.

کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این مسابقه از طریق وب‌سایت ایرانسل به نشانی arbaeen.irancell.ir ممکن است.