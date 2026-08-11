به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل نوروزی اظهار کرد: نقش رسانهها در شرایط امروز تنها به انتشار خبر محدود نمیشود و خبرنگاران میتوانند در ارتقای فرهنگ عمومی، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت مطالبهگری مردم نقش مؤثری داشته باشند.
وی با اشاره به ظرفیتهای جمعیتی و اجتماعی اقبالیه افزود: این شهر حدود ۷۰ هزار نفر جمعیت دارد و حدود ۱۲ هزار دانشآموز، ۸۰۰ معلم و نیروی آموزشی، ۳۰ مسجد و حسینیه و نزدیک به ۷۰ هیئت مذهبی در آن فعالیت دارند.
شهردار اقبالیه با تأکید بر ضرورت توجه مدیریت شهری به مسائل فرهنگی بیان کرد: وظیفه شهرداری تنها اجرای پروژههای عمرانی و خدمات شهری نیست و باید برای نیازهای فرهنگی و آموزشی شهر نیز برنامه داشت؛ چراکه بخشی از مشکلات اجتماعی با آموزش و فرهنگسازی قابل پیشگیری است.
نوروزی ادامه داد: برای نمونه، از حدود دو هزار تماس برقرارشده با اورژانس، تنها ۵۰۰ مورد به مأموریت منجر شده که نشان میدهد در زمینه فرهنگ استفاده صحیح از خدمات امدادی نیاز به آموزش بیشتری داریم.
وی در ادامه، اجرای فاضلاب شهری و احداث کمربندی را از مهمترین نیازهای اقبالیه عنوان کرد و گفت: اجرای کامل طرح فاضلاب به حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تأمین آن از توان مالی شهرداری خارج است و باید با مشارکت آبفا و دستگاههای استانی دنبال شود.
شهردار اقبالیه با اشاره به بودجه سالانه شهرداری گفت: بودجه سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است که نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان آن به بخش عمرانی اختصاص دارد و با این منابع نمیتوان پروژههای بزرگ زیرساختی را به صورت همزمان اجرا کرد.
نوروزی اضافه کرد: احداث کمربندی نیز با چالشهایی از جمله وضعیت موقوفه و کشاورزی بودن بخشی از اراضی مواجه است و برای پیشبرد آن به همکاری دستگاههای مرتبط نیاز داریم.
شهردار اقبالیه با اشاره به ظرفیتهای ورزشی شهر گفت: کبدی یکی از رشتههای شاخص اقبالیه است و هشت ورزشکار این شهر سابقه حضور در تیمهای ملی دارند. در فوتسال نیز تیمهای ردههای پایه اقبالیه در مسابقات لیگ حضور دارند و استعدادهای قابل توجهی در این رشته وجود دارد.
وی همچنین به ظرفیتهای علمی شهر اشاره کرد و افزود: در یکی از مدارس محله کرامت، هشت دانشآموز در آزمون پزشکی پذیرفته شدهاند که نشاندهنده بخشی از ظرفیت علمی جوانان اقبالیه است.
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات خبر داد و گفت: حدود ۳۷ تا ۴۰ واحد در این حوزه فعالیت دارند که با ایجاد ۲۰ واحد تجاری جدید و استفاده از دوربینهای نظارتی، ساماندهی و نظارت بر این مراکز دنبال خواهد شد.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» با هدف عرضه محصولات مشاغل خرد، صنایعدستی و تولیدات بانوان خبر داد.
شهردار اقبالیه در پایان گفت: رسانهها باید ضمن مطالبهگری و بیان مشکلات، ظرفیتهای واقعی شهر را نیز ببینند و روایت متوازنی از اقبالیه ارائه دهند.
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