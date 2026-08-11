به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد امیر حسامی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن سالروز رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، تمهیدات گسترده‌ای برای تأمین ایمنی و رفاه زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی در نظر گرفته شده است. در این راستا، ۱۳۹ نفر از همکاران آتش‌نشان با تجهیزات کامل عملیاتی در معابر منتهی به حرم مطهر مستقر شده‌اند تا ضمن تأمین ایمنی مسیرها، خدمات امدادی و اطفای حریق را به بهترین شکل ممکن ارائه دهند، همچنین علاوه بر این، تمامی نیروها در ۵۶ ایستگاه عملیاتی در این روز در آماده باش کامل قرار خواهند داشت.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: صبح فردا (چهارشنبه ۲۵ مردادماه) نیروهای عملیاتی در نقاط مختلف مسیرهای پیاده‌روی زائران مستقر خواهند شد. این استقرارها شامل یک خودروی سیار و ۲ خودروی حریق در خیابان نواب صفوی، ۲ خودروی سیار، ۲ خودروی حریق، یک نردبان و یک جرثقیل در خیابان امام رضا(ع)، یک خودروی سیار، ۲ خودروی حریق، یک خودروی نجات و یک جرثقیل در خیابان شیرازی، یک خودروی سیار، ۳ خودروی حریق و یک جرثقیل در خیابان طبرسی، یک خودروی سیار، یک نردبان و یک خودروی حریق سنگین در پایگاه رضوان است. همچنین یک خودروی حریق در پایگاه حرم و یک خودروی حریق سبک در ایستگاه ۲ و یک خودروی حریق سنگین نیز به‌عنوان پشتیبانی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تمهیدات رفاهی برای زائران، گفت: با توجه به گرمای هوا و حضور گسترده عزاداران، سیستم‌های مه‌پاش در مسیرهای پیاده‌روی نصب و راه‌اندازی شده است تا خنک‌سازی هوا و کاهش تنش‌های گرمایی برای زائران فراهم شود. این اقدام در راستای سیاست‌های سازمان آتش‌نشانی برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی صورت گرفته است.

حسامی ضمن تسلیت این ایام سوگواری، از زائران و مجاوران خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد اضطراری، موضوع را به سرعت از طریق سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند و تأکید کرد: همکاران ما با آمادگی کامل در مسیرها مستقر هستند و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، تلاش می‌کنند شرایط ایمن و مناسبی برای عزاداران حسینی فراهم کنند.