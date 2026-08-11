حمیدرضا صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ممنوعیت آتش‌زدن بقایای گیاهی مزارع، اظهار کرد: کاه‌سوزی علاوه بر ایجاد آلودگی هوا و تهدید جنگل‌ها و مراتع، با از بین بردن مواد آلی و عناصر موجود در خاک، حاصل‌خیزی اراضی و توان تولید محصولات کشاورزی را در بلندمدت کاهش می‌دهد.

وی افزود: برخی کشاورزان با هدف آماده‌سازی سریع‌تر زمین برای کشت دوم اقدام به آتش‌زدن بقایای گیاهی می‌کنند، در حالی که این اقدام براساس قوانین موجود از جمله ماده ۲۰ قانون هوای پاک ممنوع است و از نظر اصول کشاورزی نیز اقدامی نادرست و آسیب‌زا محسوب می‌شود.

رئیس مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: با وجود برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی متعدد، ارائه توصیه‌های کارشناسی و معرفی روش‌های جایگزین، همچنان مواردی از کاه‌سوزی در استان مشاهده می‌شود و لازم است در کنار اقدامات فرهنگی و ترویجی، شناسایی و معرفی متخلفان نیز با جدیت دنبال شود.

صحرایی با بیان اینکه آب، خاک و هوا از عوامل اصلی تولید محصولات کشاورزی هستند، عنوان کرد: با آتش‌زدن بقایای گیاهی، بخشی از مواد آلی و عناصر ارزشمند خاک از بین می‌رود و این مواد به‌سادگی قابل جایگزینی نیستند؛ بنابراین تداوم این روند می‌تواند کیفیت و توان تولید خاک را کاهش دهد.

وی ادامه داد: حتی اگر پس از آن برای تقویت خاک از کودهای موجود استفاده شود، ممکن است این اقدامات نتواند تمام خسارت‌های واردشده را جبران کند و در بلندمدت با تغییر کیفیت و بافت خاک، هزینه و خسارت بیشتری به بخش کشاورزی تحمیل شود.

رئیس مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تأکید کرد: منطقی نیست برای یک منفعت کوتاه‌مدت مانند آماده‌سازی سریع زمین و انجام کشت مجدد، خسارت‌های طولانی‌مدتی به منابع تولید وارد شود.

صحرایی درباره روش‌های جایگزین کاه‌سوزی گفت: جمع‌آوری بقایای گیاهی، تهیه کمپوست، استفاده از بقایا در بخش‌های مختلف کشاورزی از جمله خوراک دام، خرد کردن بقایا و برگرداندن آن‌ها به خاک با استفاده از ادوات مناسب، کشت مستقیم و روش‌های کم‌خاک‌ورزی از جمله راهکارهای قابل اجرا هستند.

وی اذعان کرد: خوشبختانه در سطح استان و در قالب طرح‌های بخش کشاورزی، نزدیک به ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی تحت روش‌های کم‌خاک‌ورزی قرار گرفته‌اند؛ روش‌هایی که ضمن کاهش عملیات خاک‌ورزی، به حفظ بقایای گیاهی و جلوگیری از آتش‌زدن آن‌ها کمک می‌کنند.

رئیس مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: توسعه کشاورزی حفاظتی و روش‌های کم‌خاک‌ورزی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، از آسیب بیشتر به خاک جلوگیری و زمینه پایداری تولید در اراضی کشاورزی استان را فراهم کند.