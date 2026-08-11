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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

کاهش تدریجی دما در قزوین

کاهش تدریجی دما در قزوین

قزوین- کارشناس هواشناسی استان قزوین از تداوم شرایط نسبتاً پایدار جوی در استان تا پایان هفته خبر داد و گفت: طی این مدت، وزش بادهای شمالی و کاهش تدریجی دما در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که وضعیت جوی استان قزوین تا پایان هفته عمدتاً پایدار خواهد بود و در بیشتر ساعات، آسمان صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با وجود پایداری نسبی شرایط جوی، از امروز جریانات هوا در منطقه شمالی خواهد شد و این وضعیت موجب شکل‌گیری و تقویت وزش بادهای شمالی در بخش‌هایی از استان می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین ادامه داد: وزش باد در برخی مناطق به‌ویژه در محدوده شهرهای کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا شدت بیشتری خواهد داشت و تحت تأثیر این جریانات، روند کاهش تدریجی دمای هوا در این مناطق شکل می‌گیرد.

آخوندی عنوان کرد: کاهش دما در روزهای پیش رو به صورت تدریجی رخ خواهد داد و انتظار می‌رود در مناطق تحت تأثیر جریانات شمالی، هوای خنک‌تری نسبت به روزهای گذشته حاکم شود.

وی درباره دمای ثبت‌شده در استان نیز گفت: کمینه دمای هوای شهر قزوین بامداد امروز ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی استان قزوین در پایان با اشاره به تداوم آسمان صاف و آفتابی در روزهای آینده، خاطرنشان کرد: تا پایان هفته پدیده جوی قابل توجهی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و مهم‌ترین تغییر جوی، وزش بادهای شمالی و کاهش تدریجی دما در برخی مناطق خواهد بود.

کد مطلب 6914507

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