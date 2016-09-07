لهستان به دنبال خرید موشکهای پاتریوت از آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، لهستان قصد خرید سیستم موشکی پاتریوت از شرکت لاکهید مارتین آمریکا را دارد.

فروش تجهیزات نظامی باید به تائید دولت آمریکا برسد از همین رو مقامات نظامی لهستان در حالی رایزنی با واشنگتن برای کسب مجوز هستند تا بتواند هشت موشک پاتریوت را برای افزایش توان نظامی خود خریداری کند.

پاتریوت یک سیستم دفاع هوایی موشکی است که توانایی مقابله با موشک های بالستیک تاکتیکی، موشک‌های کروز، و هواگردهای دشمن را در تمامی شرایط آب و هوایی و در هر ارتفاعی داراست.

ویژگیهای کلیدی سیستم پاتریوت رادار مرکب چندکاره، هدایت تعقیب از طریق موشک و نرم‌افزار مدرن و همچنین عملکرد خودکار گسترده‌است. پاتریوت موشک ضد بالستیک نیروی زمینی ارتش آمریکاست و ماموریت اصلی آن دفاع در مقابل موشک‌های بالستیک است.

با توجه حساسیت روسیه در مورد روابط لهستان با اعضای ناتو بویژه آمریکا بدون شک این اقدام با واکنش هایی از سوی مسکو همراه خواهد شد.