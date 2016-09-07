به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی در مراسم گشایش نخستین نشست رشد و تعالی شبکه های استانی رسانه ملی در ارومیه که با حضور مدیران کل و معاونان صدا و سیمای مراکز استان ها برگزار شد، گفت: امروز دیگر رقابت شبکه های استانی به رقابت با یکدیگر و شبکه های ملی ختم نمی شود بلکه باید با بازتعریف آنتن و جدول پخش به مقابله جدی با شبکه های فارسی زبانی بپردازید که ایمان و اعتقادات جامعه ما را نشانه گرفته اند. شبکه های استانی باید با ۲۱۷ شبکه فارسی زبان که ایمان و اعتقادات جامعه را نشانه گرفته اند، مقابله کنند.

معاون امور استان های رسانه ملی عنوان کرد: این رقابت کار سختی است و مدیران و برنامه سازان رسانه ملی باید در اجرای ۱۵ اقدام تعریف شده معاونت امور استان ها اهتمام جدی کنند و برنامه های جدیدی ارائه دهند.

معاون امور استان های رسانه ملی به مدیران کل صدا و سیمای مراکز استان ها یک ماه فرصت داد تا با توجه به محدودیت های اعتباری و مالی سازمان، برنامه جامع خود را برای تغییر جدی در برنامه های رادیویی و تلویزیونی ارائه کنند و در پنج ماه آینده نیز نتیجه ملموس این تغییرات در آنتن شبکه های استانی دیده شود.

دارابی شناسایی مسائل و مزایای نسبی هر استان و ارائه پیوست رسانه ای آن مسائل را از مهم‌ترین وظایف مدیران کل صدا و سیما در استان ها بیان کرد و گفت: گفتمان رسانه ملی بنا به فرمایش های مقام معظم رهبری باید گفتمان امید و پیشرفت باشد و باید از هرگونه سیاه نمایی، مچ گیری و تخریب پرهیز شود.

وی تقویت سواد رسانه ای را از مهم‌ترین ملزومات حرفه ای شدن در رسانه ملی برشمرد و تصریح کرد: با توجه به فضای مجازی و تاکید رهبر معظم انقلاب برای استفاده از این ظرفیت، افسران جنگ نرم در رسانه ملی باید با درک صحیح مختصات فضای مجازی و ظرفیت آنتن گام های مهمی در فعالیت حرفه ای بردارند.

دارابی از مدیران کل مراکز استان ها خواست با برگزاری جلساتی زمینه تعامل با نخبگان و صاحب نظران در استان ها را فراهم کنند و با تشکیل شورای راهبردی در هر مرکز و اتاق فکر راه های مطلوب جذب مشارکت صاحبان خرد و اندیشه در کارها را فراهم کنند.

همکاری بایسته مراکز با شبکه «شما»، توجه به برنامه های طنز و نشاط آور، معرفی دستاوردهای انقلاب و نظام به نسل جوان و ترغیب مردم با نمایش دستاوردهای دولت و توجه به آرشیو و استفاده بهینه از ظرفیت های سازمان در این زمینه از دیگر محورهای سخنان معاون امور استان های رسانه ملی در آیین گشایش نخستین نشست رشد و تعالی مراکز استان ها در ارومیه بود.

مجرد مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان غربی نیز در این مراسم به تشریح ویژگی ها و جایگاه استان در ابعاد مختلف پرداخت و یادآور شد: صدا و سیمای مرکز ارومیه به عنوان نخستین مرکز تلویزیونی پس از تهران یکی از درخشان‎‌ترین مراکز رادیویی و تلویزیونی کشور به شمار می رود که با استفاده از ظرفیت نیروهای خلاق و توانمند توانسته است طیف گسترده ای از مخاطبان را در این استان جذب کند.