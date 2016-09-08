  1. استانها
  2. قزوین
۱۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۴۰

جانشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء:

تقاطع غیرهمسطح قدس با تکنولوژی روز دنیا احداث شده است

تقاطع غیرهمسطح قدس با تکنولوژی روز دنیا احداث شده است

قزوین- جانشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) گفت: تقاطع غیرهمسطح قدس با تکنولوژی روز دنیا و در کمترین زمان احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس اکبری صبح پنجشنبه در آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح قدس که با حضور وزیر کشور، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار قزوین، شهردار قزوین، اعضای شورای شهر و سایر مسئولان استانی و شهری برگزار شد، اظهار کرد: بعد از جنگ تا اکنون قرارگاه توانسته کارهای عمرانی فراوانی انجام دهد و این قرارگاه از کارهای عمومی و تکراری اجتناب کرد و توانست تکنولوژی روز دنیا را در سیستم پل‌سازی وارد کشور کند.

وی بیان کرد: در گذشته برای پل‌سازی از روش‌های سنتی و قدیمی به شیوه «درجاسازی» استفاده می‌شد اما اکنون توانستیم با وارد کردن تکنولوژی روز دنیا در پل‌سازی به شیوه «پیش ساخته» پل‌ها را احداث کنیم.

سردار اکبری گفت: استفاده از شیوه «پیش ساخته» برای احداث پل‌ها باعث شد کشور از نظر تکنولوژی ۲۰ سال به جلو حرکت کند.

وی افزود: با تمام مشکلات مالی که در کشور وجود دارد توانستیم این تقاطع غیرهمسطح را در کمتریم زمان به پایان برسانیم.

سردار اکبری با اظهار خوشحالی مبنی بر افتتاح تقاطع غیرهمسطح قدس به عنوان اولین پروژه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در شهر قزوین با حضور وزیر کشور بیان کرد: سپاه پاسداران بعد از جنگ، پتانسیل های فراوانی در مهندسی و بازسازی و سازندگی کشور داشت و این قرارگاه توانست پتانسیل های خود را در اختیار نظام قرار دهد.

کد مطلب 3764393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه