تقاطع غیرهمسطح قدس با تکنولوژی روز دنیا احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس اکبری صبح پنجشنبه در آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح قدس که با حضور وزیر کشور، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار قزوین، شهردار قزوین، اعضای شورای شهر و سایر مسئولان استانی و شهری برگزار شد، اظهار کرد: بعد از جنگ تا اکنون قرارگاه توانسته کارهای عمرانی فراوانی انجام دهد و این قرارگاه از کارهای عمومی و تکراری اجتناب کرد و توانست تکنولوژی روز دنیا را در سیستم پل‌سازی وارد کشور کند.

وی بیان کرد: در گذشته برای پل‌سازی از روش‌های سنتی و قدیمی به شیوه «درجاسازی» استفاده می‌شد اما اکنون توانستیم با وارد کردن تکنولوژی روز دنیا در پل‌سازی به شیوه «پیش ساخته» پل‌ها را احداث کنیم.

سردار اکبری گفت: استفاده از شیوه «پیش ساخته» برای احداث پل‌ها باعث شد کشور از نظر تکنولوژی ۲۰ سال به جلو حرکت کند.

وی افزود: با تمام مشکلات مالی که در کشور وجود دارد توانستیم این تقاطع غیرهمسطح را در کمتریم زمان به پایان برسانیم.

سردار اکبری با اظهار خوشحالی مبنی بر افتتاح تقاطع غیرهمسطح قدس به عنوان اولین پروژه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در شهر قزوین با حضور وزیر کشور بیان کرد: سپاه پاسداران بعد از جنگ، پتانسیل های فراوانی در مهندسی و بازسازی و سازندگی کشور داشت و این قرارگاه توانست پتانسیل های خود را در اختیار نظام قرار دهد.