به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر پنجشنبه در همایش دهیاران و اعضا شوراهای اسلامی شهری و روستایی استان قزوین در سالن تربیت معلم شهید رجایی گفت: باید بدانیم کجا بودیم و امروز در چه جایگاهی هستیم و افق دیدمان به کجاست تا در مسیر درست حرکت کنیم.

وی افزود: مسئولیت در نطام اسلامی برای ما تعهد اجتماعی؛ تاریخی، دینی و الهی دارد و براحتی نباید در صندلی های خود تکیه کنیم و ادعای بیجا داشته باشیم.

وزیر کشور تصریح کرد: در حکومت دینی همه باید پاسخگوی مردم باشیم زیرا همواره در معرض داوری و رصد هستیم و چون میراث دار شهدا هستیم باید صادقانه به مردم خدمت کنیم.

رحمانی فضلی یادآورشد: سختی های زیادی کشیده ایم تا این حکومت برپا شود و باید قدردان نظامی باشیم که با معنویت، صلابت وهدایت امام راحل و حمایت مردم شکل گرفت و توانستیم بر طاغوتی بزرگ غلبه کنیم و امروز باید با قدرت از این دستاورد دفاع کنیم.

مدیون مردم هستیم

وی گفت: ما مدیون مردم خوب و مومن کشور هستیم و باید با کرامت و صداقت پاسخگوی آنها باشیم و اگر امروز مردم رئیس جمهور، وزیر، وکیل و مدیر تعیین کرده اند ما هم باید با برنامه ریزی مناسب و موثر با کار بی منت به آنها پاسخ دهیم و برای افزایش بهره وری تلاش کنیم.

جایگاه ایران باورکردنی نیست

وزیر کشور با بیان موقعیت کنونی ایران اسلامی تصریح کرد: دشمنان با راه انداختن جنگ، ترور وخشونت و صدها توطئه تلاش کردند به ما آسیب بزنند اما به یاری خداوند ملت ما آبدیده شد و مصمم و با تجربه تر گامهای خود را در مسیر متعالی و ارزشی دنبال کرد.

وی اضافه کرد: امروز علیرغم همه توطئه های ۳۷ ساله، ایران اسلامی به عنوان یک کشور مستقل در جهان مطرح شده و با استقلال مبتنی بر توانمند های واقعی، الگوی حکومت دینی را به دنیا ارائه کرده و در همه جا مطرح شده ایم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: در شرایطی که بی ثباتی، ناپایداری، آشفتگی و نابودی ویرانگری در کشورهای منطقه بروز کرده و عده ای از خدا بی خبر با تفسیر غلط از قرآن فرقه های انحرافی ایجاد کرده اند و الت دست ابرقدرتها و استکبار و آمریکا شده اند و صهیونیست ها نیز ازآنها دفاع می کنند ایران اسلامی دارای امنیتی پایدار است و دوست و دشمن این اقتدار و امنیت را باور دارند.

وی گفت: رسیدن به صلح و آرامش در کشورهای اطراف سالها زمان می خواهد و باید گفت «جنگ جهانی در مقیاسی کوچک و منطقه ای» آغاز شده و در جریان است و استکبار اولین دشمنی را با ایران اسلامی دارد و هرگز از آن عقب گرد نخواهد کرد.

وزیر کشور بیان کرد: مردم و مسئولان مراقب باشند و دچار تحلیل غلط نشوند و بدانند نباید ساده اندیش باشیم و به دشمن اعتماد کنیم و بدانیم دشمنی با ایران اسلامی تا زمانی که بر اصول خود پایبند باشیم و مسیر امام را ادامه بدهیم تداوم خواهد داشت.

وی گفت: دشمنان تا زمانی با ما مقابله می کنند که دیگر اقتدار و استقلالی نداشته باشیم و از ارزشهای دینی دست برداریم و انسجام کشور از میان برود و اگر اینگونه شود که از رهبری دست برداریم و وحدتمان را کنار بگذاریم شرایط ما از کشورهای منطقه بدتر خواهد شد.

رحمانی فضلی اظهارداشت: این کشورها دیگر بزودی چهره آرامش و صلح را به خود نخواهند دید و اگر ایران به درخواست سران برخی کشورها از آنها دفاع نمی کرد معلوم نبود امروز چه سرنوشتی داشتند.

وی گفت: در حوزه سیاست داخلی در آرامش و امنیت پایدار و انسجام و حدت هستیم و خوشبختانه مجلس و دولت و قوای سه گانه با وحدت و تابیعت از رهبری در امور جلو می روند و دیگر مانند گذشته که هر روز یک سی دی منتشر می شد و شاهد قهرهای ۱۰ روزه بودیم و علیه یکدیگر موضع می گرفتند را نداریم و آرامش ما مثال زدنی است.

وزیر کشور بیان کرد:شمامسئولان سرنوشت و زندگی مردم را دردست دارید و شرایط رفاه اجتماعی و سیاسی و معیشت آنها با شماست و اگر قدردان نباشید و صادقانه خدمت نکنید اول خودتان و سپس مردم و کشور آسیب خواهند دید.

همه استانها توان اداره خود را دارند

وزیر کشور بیان کرد: همه استانهای کشور توان اداره خود را دارند البته برخی جلوترند و ظرفیت بیشتری دارند و برخی عقب مانده اند اما استان قزوین از مناطق پیشرو و با ظرفیت کشور است که با داشتن مدیران شایسته، ظرفیت های علمی، دانشگاهی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری بالا می تواند خود را اداره کرده و برای سرمایه گذاران هم جذابیت داشته باشد.

وی اضافه کرد: قزوین در مدل های توسعه ای هیچ کمبودی ندارد و شما می توانید نهضت توسعه پایدار را در ایران رهبری و پیشگامی کنید.

اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش رونق کشور

رحمانی فضلی در ادامه تصریح کرد: مهمترین نسخه شفابخش در حوزه اقتصاد که طبیب انقلاب اسلامی آن را تجویز کرده اند «اقتصاد مقاومتی» است که از اجرای آن هیچ چاره ای نداریم و ملزم و مجبور به عمل کردن به آن هستیم.

وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی از نظر سیاسی هم برای ما مهم است و موجب وحدت، همگرایی وانسجام مردم می شود و از نظر مردم هم مهم است چون می تواند شغل و رفاه اجتماعی و رفاه عمومی را منجر شود.

وزیر کشور اظهارداشت: از نظر امنیتی هم اجرای اقتصاد مقاومتی بسیار مهم و حیاتی است و اگر بخواهیم ظرفیت تهاجمی بالایی داشته باشیم باید به اقتصاد مقاومتی باور داشته و آن را عملیاتی کنیم.

استفاده از ظرفیت دانشگاهها ضروری است

وی بیان کرد: باید از ظرفیت دانشگاهها و ایده های نوین و شرکت های دانش بنیان برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم و فرمانداران، دهیاران و شهرداران می توانند با ایده های خود مسئولان را در اجرای کار کمک کنند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: تحقیق و توسعه بر اساس حرکتهای دانش بنیان ممکن می شود و امروز هم شما مدیران نباید فقط منتظر بخشنامه های دولتی باشید و بهره وری صفر و پایین دیگر مدیریت نیست و شما باید بتوانید در محل بخوبی از ایده های نو برای پشبرد امور استفاده کنید.

نیازمند آموزش و یادگیری هستیم

وی گفت: همه ما هنوز نیازمند آموزش و یادگیری هستیم و با مراجعه به دیگران و استفاده از مشورتهای تخصصی داخلی و خارجی باید بهره وری را بالا ببریم.

وزیر کشور اضافه کرد: چرا باید صدور یک مجوز در صنعت و کشاورزی و تولید یک سال طول بکشد در حالی که این کار می تواند چند روزه انجام شود و امروز بر این باوریم با برنامه ریزی و عزم جدی می توانیم مجوزها را یک روزه صادر کرده و حامی تولیدکنندگان باشیم.

قدردان رهبری و امنیت کشور باشیم

وی یادآورشد: باید قدر رهبرانقلاب را که شخصیتی توام با تجربه، شجاعت، مبارزه، علم وخلق و رفتار بی نظیر است بدانیم و شکرگزار ایشان باشیم و باور کنیم که امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ولایت است.

وزیر کشور بیان کرد: از اختلاف و تفرقه و دو دستگی و حاشیه های مضر باید دوری کنیم و کاری نکنیم که با دست خودمان ریشه نظام را بزنیم.

رحمانی فضلی اظهارداشت: اردیبشت ماه سال آینده شاید انتخاباتی دیگر خواهیم بود و نباید نگران باشیم و از امروز حاشیه درست کنیم زیرا همه احزاب سیاسی ما شناخته شده و شناسنامه دارند، افراد آنها مشخص است و مردم هم شناخت دارند و به هرکس دوست داشتند رای خواهند داد و ما باید بستر انتخابات سالم را مهیا کنیم.

استان قزوین می تواند نقش تاریخی ایفا کند

وزیر کشور در ادامه از قزوین به عنوان استانی تاریخ ساز یادکرد و اظهارداشت: قزوین در طول تاریخ تاثیرگذار و نقش آفرین بوده و موقعیت استراتژیکی دارد که برای کشورمان حیاتی است و امروز هم می تواند این نقش را احیا کرده و در اقتصاد، کشاورزی و گردشگری نقش اساسی در کشور ایفا کند و پیشرو باشد.