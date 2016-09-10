«افسون معبد سوخته» بازتولید نیست/ آثاری که برآیند جهان هستند

کیومرث مرادی درباره اجرای نمایش «افسون معبد سوخته» که سال‌ها پیش آن را در مجموعه تئاتر شهر به صحنه برده بود به خبرنگار مهر گفت: مهمترین چیزی که به شدت با آن مشکل دارم این است که می‌گویند اجرای مجدد «افسون معبد سوخته» بازتولید این اثر است در حالیکه این اجرا بازتولید نیست زیرا به عنوان کارگردان در سن، تفکر و نگاه دیگری اثر جدیدی را به صحنه می‌آورم.



وی اظهار کرد: بخشی از نمایشنامه نویس‌های ما نظیر نغمه ثمینی، محمد چرمشیر، نادر برهانی‌مرند، علیرضا نادری، محمد یعقوبی، جلال تهرانی و محمد رضایی‌راد آثاری نوشته‌اند که برخی از آن‌ها متولد شرایطی بوده که در آن زندگی می‌کردند اما برخی دیگر از آثارشان نیز برآیند یک جهان هستند و زمان و مکان ندارند.



کارگردان «افسون معبد سوخته» معتقد است این نمایش که یک افسانه باستانی درباره مفهوم عشق و زیبایی است، زمان و مکان ندارد و کارگردانی این اثر تجربه‌ای متفاوت برایش است.



مرادی تأکید کرد: آثاری که انتخاب و اجرا می‌کنم در خدمت تفکر هستند و حتما بر اساس یک نگرش و جهان بینی دست به تولید و اجرای یک اثر می‌زنم. معتقدم که کارگردان خالق یک اثر هنری است و اثر تولید شده برآیند شخصیت کارگردان در مقطع سنی و حوزه کاری او است.



این کارگردان شناخته شده تئاتر ایران ادامه داد: «افسون معبد سوخته» اثری از گذشته نیست، گرچه در گذشته هم اجرا شد و بسیار موفق بود. این اثر را با نگاه دیگری در سن ۴۵ سالگی و با گروهی که بسیار بسیار متفاوت است، تولید می‌کنم.



وی با اشاره به حضور پانته‌آ بهرام در اجرای اول و همچنین اجرای فعلی نمایش «افسون معبد سوخته»، توضیح داد: مطمئنا برای پانته‌آ بهرام نیز به مانند من، این تجربه با تجربه گذشته اجرای «افسون معبد سوخته» متفاوت است.



مرادی با اشاره به آغاز اجرای عمومی نمایش «افسون معبد سوخته» از ۱۳ مهرماه در تماشاخانه ایرانشهر یادآور شد: این برای اولین بار است که از بدو تأسیس و راه‌اندازی تماشاخانه ایرانشهر در این مجموعه اثری را به صحنه خواهم برد و خوشحالم که این اجرا در سالن استادم حمید سمندریان خواهد بود.



نمایش «افسون معبد سوخته» با بازی پانته‌آ بهرام، حمیدرضا آذرنگ و مهدی پاکدل به صحنه می‌رود.



پیام فروتن طراح صحنه، ندا نصر طراح لباس، سارا اسکندری طراح گریم، آیدین الفت طراحی و مهندسی صدا و پریا قاسم‌خانی نوازنده فلوت این اثر نمایشی هستند.