به گزارش خبرنگار مهر، حاجی رضا شاکرمی در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه گل و گیاه کرج که عصر شنبه در پارک شهید چمران برگزار شد، هوای پاک را در روح سالم، قدرت تمرکز و تصمیم گیری صحیح و در نهایت موفقیت بسیار مهم دانست و اظهار کرد: کریدور هوای کرج و تهران از غرب و شمال و غرب وارد می شود و در نظر گرفتن باغ سیب و فضای سبز کاخ مروارید در این منطقه نیز به همین سبب بوده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس این برنامه ریزی، باد پس از ورود از غرب و شمال غرب در این منطقه خنک شده و به سمت تهران می رود، افزود: اشتباهاتی نظیر ایجاد نیروگاه آبیک و فردیس نیز در این میان وجود داشته که سبب آلودگی هوا شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز ضمن مخالفت با استقرار این نیروگاه ها خاطرنشان کرد: ممانعت از فعالیت معادنی که در ۱۵۰۰ یا ۲ هزار متری شهر مجوز داده می شوند به سبب ایجاد تمرکز و آرامش در شهر است.

وی آلودگی هوا، عدم تمرکز و پیشرفت و در نهایت ایجاد عصبانیت را ناشی از آلودگی هوا عنوان کرد و گفت: با ایجاد خشونت در جامعه، دومین جرم کشور یعنی ضرب و جرح عمدی پدید می آید.

شاکرمی با بیان اینکه گاهی این فضاها نیازمند بازسازی برای استفاده مردم هستند، بیان کرد: این فضاها باید بر اساس قانون با دنیای امروز تطبیق داده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر لزوم ساماندهی رودخانه کرج، بیان کرد: در طول روز این رودخانه عاری از آلودگی است اما شب ها سپتیک های رها شده سبب آلودگی آن می شوند.

دادستان حساسیت دولت و محیط زیست را به همین سبب دانست و افزود: کشورهای اروپایی برای محیط زیست ارزش قائلند و در رودخانه های شهر ماهی قزل آلا پرورش می دهند در حالی که ماهی ارزشمندی که در سد کرج پرورش می یافت، به سبب آلودگی از بین رفته است.

وی با تاکید بر اینکه برای سمن ها جایگاه خاصی تدارک دیده شده گفت: آن ها بر اساس قانون می توانند به عنوان نماینده مردم در هر کجا لازم دیدند وارد شده و شکایت کنند، بنده نیز از آنها حمایت می کنم.