فیلمبرداری «شکلاتی» در ۲۰ کیلومتری آمل ادامه دارد/ تدوین همزمان

ایرج محمدی تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «شکلاتی» به کارگردانی سهیل موفق گفت: در حال حاضر مشغول فیلمبرداری «شکلاتی» در ۲۰ کیلومتری آمل هستیم و کار ما در این منطقه تا پایان هفته طول می کشد و سپس به تهران خواهیم آمد.

وی افزود: تاکنون همه بازیگران جلوی دوربین رفته اند و حدود یک سوم از فیلم را ضبط کرده ایم. این را هم باید بگویم که هیچ بازیگر دیگری به فیلم اضافه نمی شوند و تنها ۲ بازیگر فرعی دیگر در تهران به فیلم اضافه می شوند و به ایفای نقش می پردازند. ما چند روزی در کرج هم به فیلمبرداری خواهیم پرداخت. البته در حال حاضر مشغول تدوین همزمان به وسیله مهدی حسینی وند هم هستیم تا کارهایمان زودتر پیش برود.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: سعی می کنیم پروسه تولید را به صورتی برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم آن را به جشنواره فیلم های کودکان اصفهان برسانیم.

«شکلاتی» در حوزه کودک و خانواده تولید می شود و ساخت ترانه ها و موسیقی این فیلم را هم بهنام ابطحی به عهده خواهد داشت.



در این فیلم ﺷﺒﻨﻢ ﻣﻘﺪﻣﯽ، ﻧﺎﺻﺮ ھﺎﺷﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ھﺪاﯾﺘﯽ، ارژﻧﮓ اﻣﯿﺮﻓﻀﻠﯽ، ﻋﻠﯽ ﻣﺴﻌﻮدی، ﻓﺮزﯾﻦ ﻣﺤﺪث، ﭘﺮﯾﺴﺎ رﺿﺎﯾﯽ، ﺟﻮاد ﺟﻮﯾﻨﺪه، ﺑﺎ ھﻨﺮﻣﻨﺪی ﺷﮭﺮه ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و دارﯾﻮش اﺳﺪ زاده و همچنین ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮐﻮدک: ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺮﺧﺎﻧﻠﻮ، آﯾﻠﯽ اﺣﻤﺪی، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻠﻮﮐﺎت، ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ، ﺷﮭﺎب ﺷﯿﺮﻣﺮدی و ھﻤﺮاز اﮐﺒﺮی نقش آفرینی می کنند.