به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسینی وند این روزها مشغول تدوین فیلم «شکلاتی» به کارگردانی سهیل موفق است. با توجه به فضای کار قرار است کلیپ هایی موسیقی در فیلم به نمایش در آید که بهنام ابطحی آهنگساز «شکلاتی» نیز از مدتی پیش ساخت موسیقی فیلم را آغاز کرده است.

«شکلاتی» اولین فیلم بلند سینمایی سهیل موفق در ژانر کودک و نوجوان است که شهریور ماه در تهران کلید خورد و اوایل آبان ماه پس از گرفتن سکانس هایی در شمال کشور، فیلمبرداری این پروژه در کارخانه شکلات سازی به پایان رسید.

در خلاصه داستان «شکلاتی» آمده است: همه چیز از یک جعبه شکلات شروع شد. یعنی من بچه بودم ...بچه هم که باشیم بازم شکلات عاشقانه ترین مزه دنیاست اما...

در این فیلم شبنم مقدمی، ناصر ھاشمی، محمدرضا ھدایتی، ارژنگ امیرفضلی، علی مسعوی، فرزین محدث، پریسا رضایی، جواد جوینده، شھره لرستانی، داریوش اسدزاده، محمدرضا شیرخانلو، آیلی احمدی، محمد حسین بلوکات، سامان میرحسینی، شھاب شیر مردی و ھمراز اکبری به ایفای نقش می پردازند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از کارگردان: سھیل موفق، مدیر فیلم برداری :کوھیار کلاری، نویسندگان: کریم خودسیانی، حمزه صالحی، بازنویسی نھایی: سعید جلالی، نسیم عرب امیری، طراح صحنه و لباس: محسن غلامی، طراح گریم: محسن دارسنج، صدابردار: محمد کیان ارثی، مدیر تولید: اصلان مرتضایی، دستیار اول کارگردان: رضا بختیاری نیک، برنامه ریز :مجتبی خادم زاده، منشی صحنه: غزل رشیدی، جلوه ھای ویژه کامپیوتری: امیر ولیخانی، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: آیدین قشلاقی، مدیر تدارکات :مجتبی زندیه، مجری طرح: علی اشکان و تهیه کننده: ایرج محمدی.