مازندران محروم از بازار دائمی عرضه دام/ دوره گردی فروشندگان

خبرگزاری مهر - گروه استانها: حاشیه شهرها و کمربندیهای مازندران و محورهای منتهی به شهرهای استان در آستانه عید قربان، محل فروش و آغل دام شده و صحنههای نازیبایی را در این استان ایجاد کرده است.
علاوه بر آلودگی بصری ناشی از حضور دام در حاشیه و مناطق مختلف شهری مازندران، خطر شیوع انواع آلودگی و بیماری ناشی از خریدوفروش دام در استان وجود دارد و ساخت میدان عرضه و فروش دام در استان ضروری به نظر میرسد.
تابلوهای فروش دام زنده ویژه عید قربان در گوشه و کنار مازندران به چشم میخورد و بسیاری از خودروهای شخصی و باری به دلیل نبود وجود مرکز دام مستقل به محل فروش دام تبدیلشده است که اطمینان از سلامت دام برای اشخاص عادی سخت به نظر میرسد.
نبود میدان دام مستقل فروش دام سبب شده تا جایگاههای فروش دام در برخی مناطق استان برپا شود که این امر به تأکید کارشناسان با مشکلات بهداشتی نیز همراه خواهد بود.
بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام سبک در مازندران وجود دارد.
فروش دام بهصورت دورهگرد و نابسامانی در امر نظارت سبب شده تا چهره شهرهای گردشگر پذیر مازندران در آستانه سال تحصیلی و روزهای پایانی تعطیلات نازیبا جلوه کند. از سوی دیگر نبود مرکز دام مستقل و نابسامانی در عرضه سبب شده تا نرخ دام قربانی در مناطق مختلف مازندران تفاوت فاحشی داشته باشد.
یک شهروند نوشهری میگوید: هرساله در آستانه عید قربان حاشیه کمربندی نوشهر – چالوس به محل فروش دام ویژه عید قربان تبدیل میشود درحالیکه میتوان با ساخت مرکز دام مستقل، شهرهای غرب استان را در این زمینه بینیاز کرد.
محسنی خواستار توجه مسئولان برای تأمین خواسته مردم مناطق غرب مازندران درزمینهٔ ایجاد مرکز فروش دام مستقل، نظارت و عرضه بهداشتی دامهای ویژه مناسبتهای شد.
احداث جایگاه عرضه دام بهداشتی نیاز است
فرزین فرهادی مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه جهاد کشاورزی وظیفه تنظیم ایجاد آرامش در بازار را بر عهده دارد، اظهار کرد: تهیه دام زنده و گوشت موردنیاز برای عید قربان باید بدون دغدغه در اختیار شهروندان قرار گیرد.
وی خواستار احداث جایگاه دایمی عرضه دام بهداشتی، محل کشتارگاه و محل استقرار اکیپ دامپزشکی بهمنظور رسیدگی و کنترل بهداشتی شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر افزود: دامهای وارداتی به این شهرستان اغلب بیمار و یا از رده خارجشده، هستند و با توجه به اینکه این شهرستان مازاد تولید دارد این دامها به داخل شهر وارد شود و از دامهای سبک در این ایام ممنوع شود.
فرهادی بابیان اینکه نظارت بهداشتی و تغذیهای از ابتدای پرورش باید صورت گیرد، گفت: دامی که از بدو تولد زیر نظر باشد در زمان عرضه دام به بازار نگرانی برای مصرفکننده و عوامل بهداشتی ندارد اما دامپزشکی تا ۲۲ شهریورماه در میدان طالقانی این شهرستان مستقر است و شهروندان میتوانند برای ذبح دام با مراجعه به این مرکز بهصورت رایگان خدمات بهداشتی دریافت کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر اضافه کرد: این شهرستان نیاز به احداث محل دایمی عرضه دام برای تأمین و حفظ بهداشت و سلامت دارد تا تمامی مسائل بهداشتی دام، کشتار و عرضه آن بهصورت تجمیع صورت گیرد.
گروههای بازرسی بهداشتی دامپزشکی برای تأیید سلامت دامهای عرضهشده برای عید قربان مستقر شدند
بهمنظور تأیید سلامت دامهای عرضهشده برای عید قربان اکیپهای بازرسان بهداشتی دامپزشکی مازندران بهصورت ثابت در میدانها عرضه دام مستقر شدند و مدیر کل دامپزشکی استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار گروههای بازرسی بهداشتی دامپزشکی برای تأیید سلامت دامهای عرضهشده برای عید قربان اکیپهای بازرسان بهداشتی دامپزشکی مازندران بهصورت ثابت در میدانها عرضه دام خبر داد.
سید حسین رضوانی اظهار داشت: شهروندان مازنی برای اطمینان از سلامت دام خریداریشده برای قربانی میتوانند در تمامی شهرها به محل استقرار این بازرسان در میدانها عرضه دام زنده مراجعه تا دامپزشکان مستقر در این اکیپها ضمن معاینه دام خریداریشده قبل از کشتار سلامت دام را تأیید کنند.
وی با اشاره به رعایت نکات بهداشتی در روز عید قربان توسط آحاد مردم تأکید کرد، از خرید دامهایی که دارای لاغری مفرط و یا تاولهایی بر روی پوست، دنبه و سایر اندامهای خارجی دارند و همچنین دارای پشمهای بلند و ژولیده و لنگش هستند خودداری شود و تأکید نمود، بهمنظور حفظ سلامت خود و خانواده دامهایی که دارای آثار کچلی روی پوست (ریختگی پشم)، نفخ و بیماریهای گوارشی مانند اسهال و یا بهتازگی آثار تزریق دارو بر روی بدن دام قابلمشاهده است، دام بیمار تلقی شده و برای قربانی قابلمصرف نیست.
وی تصریح کرد که مکاتبات لازم با فرمانداریها و شهرداریهای استان بهعملآمده تا برای تأمین بهداشت عمومی جامعه در هر شهر یک و یا حداکثر دونقطه برای عرضه دام زنده تعیین شود تا نظارتهای بهداشتی دامپزشکی توسط دامپزشکان و کارشناسان بهصورت متمرکز و با دقت بیشتری صورت پذیرد لذا توصیه میشود تا شهروندان از خرید دام برای قربانی از دورهگردان خودداری کرده و ضمن تهیه دام زنده برای قربانی از میدانها عرضه دام که معمولاً در اکثر شهرستانها کشتارگاههای دام محسوب میشوند به اکیپهای ثابت مستقر در آن میدانها مراجعه تا از سلامت دام خریداریشده اطمینان حاصل کنند.
قربانی کردن ویژه عید قربان از سنت های حسنه ای است که همزمان با دیگر مناطق ایران اسلامی در مازندران نیز رواج دارد اما نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد نیز در آستانه عید قربان با تاسی از ائمه معصومین (ع)به منظور احیای سنتهای حسنه و ترویج فرهنگ انفاق ونیکوکاری برای کمک به نیازمندان آمادگی خود را برای دریافت نذورات قربانی مردم خیرّمازندران به صورت نقدی وغیر نقدی اعلام آمادگی کردند.
امسال در هرشهرستان یک پایگاه به صورت متمرکز مستقر می شود تا مردم کمکهای خود را به این پایگاهها تحویل دهند.
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