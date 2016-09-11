مستند «رویاهای دم صبح» به جشنواره زوریخ راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند «رویاهای دم صبح» به جشنواره سینمایی زوریخ در سوییس راه یافت که دوازدهمین جشنواره فیلم زوریخ از فردا دوشنبه ۲۲ شهریور ماه کار خود را شروع می‌کند.

امسال ۱۷۲ فیلم از ۳۶ کشور که ۴۳ عنوان تجربه نخست سازندگان‌شان هستند در این جشنواره نمایش داده می‌شوند. ۱۷ فیلم نیز نخستین اکران جهانی خود را با این جشنواره تجربه می‌کنند.

فیلم «رویاهای دم صبح» در بخش بوردر لاین در جمع ۷ فیلمی جای دارد که در این بخش به نمایش درمی‌آیند. بخش بوردرلاین فیلم‌هایی را ارایه می‌کند که به نوعی به موقعیت‌های مرزی در شرایط امروز جهان و پروژه‌های انسانی مرتبط باشند. درگیری‌های قلمرویی و اجتماعی و درگیری بین فرد و شهر از دیگر موضوع‌هایی است که در این بخش در نقطه تمرکز قرار دارد.

این فیلم در سه نوبت سه شنبه ۲۲ سپتامبر ساعت ۱۹، چهارشنبه ۲۸ سپتامبر ساعت ۲۰ و جمعه ۳۰ سپتامبر ساعت ۲۰.۱۵ نمایش داده می‌شود. مهرداد اسکویی کارگردان اثر در این جشنواره حضور دارد.

در این جشنواره که از ۲۲ سپتامبر تا ۲ اکتبر برگزار می شود فیلم های مختلفی از سینماگران جهان حضور دارند.

مستند بلند «رویاهای دم صبح» روایت سرگذشت دختران نوجوانی است که در روزهای پایانی سال برای حکم آزادی خود از کانون اصلاح و تربیت انتظار می‌کشند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از پژوهشگر، کارگردان و تهیه‌کننده: مهرداد اسکویی، مدیر تصویربرداری: محمد حدادی، تدوینگر: امیر ادیب‌پرور، طراحی و میکس صدا: حسین مهدوی، صدابردار: پارسا کریمی، مدیر تولید: وحید حاجیلویی، مشاور کارگردان: بابک کریمی، رنگ‌آمیزی تصاویر: حمیدرضا فطوره‌چیان، سیندخت رحیمیان، عکاس:صادق سوری، دستیاران کارگردان: علیرضا قاسمی، عطا مهراد، سیاوش جمالی، مدیر پخش بین‌الملل: نسرین میرشب (کمپانی دریم لب فیلمز).